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imago-sport-1080560543.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Lewat Video: Talenta Al Ittihad Menggagalkan Houssem Aouar Mencetak Sejarah

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
H. Aouar
H. Al-Shanqiti
Arab Saudi
Aljazair

Bintang Aljazair menyia-nyiakan peluang bersejarah

Talenta klub Al Ittihad, gelandang Hossam Aouar, gagal mencatatkan namanya dalam sejarah klub Arab Saudi tersebut lewat pintu yang selebar-lebarnya.

Al Ittihad menjamu Al Khaleej, hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan pertama kompetisi Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ittihad memperoleh tendangan penalti, yang dieksekusi oleh Hossam Aouar pada menit ke-32 pertandingan, namun Hamed Al Shanqiti, penjaga gawang Al Khaleej, berhasil menepisnya dengan cemerlang.

Dengan demikian, Hossam Aouar menjadi pemain pertama yang gagal mengeksekusi tendangan penalti pada musim ini di Liga Roshn, setelah lima tendangan penalti yang diberikan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya berhasil dikonversi menjadi gol.

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Al Shanqiti, yang dipinjamkan dari Al Ittihad ke Al Khaleej, menggagalkan rekannya asal Aljazair itu untuk mencatatkan namanya dalam sejarah, di mana ia akan menjadi pemain kedua yang mencetak gol dalam setidaknya dua pertandingan pembuka bagi "Sang Harimau" di Liga Arab Saudi pada era profesional.

Aouar mencetak gol pembuka bagi Al Ittihad pada musim 2024-2025 di Liga Arab Saudi, sebelum rekannya di Al Ittihad menggagalkannya untuk mengulangi hal tersebut pada musim ini.

Perlu diingat bahwa Fahad Al Muwallad, legenda Al Ittihad, adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam lebih dari satu pertandingan pembuka bagi "Sang Harimau" di Liga Roshn, sejak awal era profesional pada musim 2008-2009.

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