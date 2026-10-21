Lewat video: Davies menghukum Arsenal dari posisi barunya

Bayern München menolak untuk meninggalkan babak pertama dengan kekalahan dari sang tamu Arsenal, pada Rabu malam di Stadion Allianz Arena, dalam lanjutan laga pekan ketiga Liga Champions Eropa.

Tim Inggris itu sebelumnya mencetak gol keunggulan (1-0) pada menit ke-25, lewat Eberechi Eze, yang menerima umpan panjang di sisi kiri dari rekannya Martin Odegaard, lalu berhadapan sendirian dengan kiper Manuel Neuer dan menjebol gawangnya.

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Namun 10 menit setelah gol Arsenal, Bayern berhasil menyamakan kedudukan, ketika penyerang Inggris Harry Kane mengirim umpan matang kepada bek Kanada, Alphonso Davies, yang beralih menjadi sayap dalam laga hari ini, untuk menempatkan bola dengan kaki kanannya ke gawang tim tamu, pada menit ke-35.

Raksasa Bavaria itu memasuki laga hari ini dengan kantong 4 poin, hasil kemenangan atas tim Norwegia Bodø/Glimt dan hasil imbang melawan rekan senegaranya Viking, sementara Arsenal meraih dua kemenangan dalam dua pekan pertama Liga Champions Eropa, atas Napoli dari Italia dan Lille dari Prancis.