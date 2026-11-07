Paris Saint-Germain meraih kemenangan ke-11 beruntun di semua ajang usai menaklukkan tamunya, Troyes, dengan skor 1-0, pada Sabtu malam ini di Stadion Parc des Princes, dalam laga pekan ke-10 Liga Prancis.

Dengan kemenangan ini, sang juara bertahan menambah koleksi poinnya menjadi 23 di puncak klasemen, sementara perolehan poin Troyes tertahan di angka 8, menempati peringkat ke-16.

Satu-satunya gol dalam laga ini dicetak oleh bek asal Ukraina, Illya Zabarnyi, pada menit ke-39, setelah ia menanduk umpan silang rekannya, Senny Mayulu, ke dalam gawang.

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Paris sempat nyaris membuka keunggulan lebih awal, setelah tembakan Mayulu membentur tiang kanan pada menit kelima. Desire Doue juga menyia-nyiakan peluang lain lewat tembakan yang melambung di atas mistar gawang.

Di sisi lain, Troyes berupaya mengancam gawang tuan rumah, dan Renaud Ripart nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-28, tetapi kiper Paris mampu menggagalkan upaya sundulannya.

Tuan rumah tidak mengeluarkan banyak tenaga untuk memperbesar hasil, meski mereka mendominasi jalannya pertandingan secara jelas, lantaran target yang diinginkan telah tercapai.

Paris Saint-Germain menjalani laga hari ini setelah meraih kemenangan besar atas wakil Spanyol, Villarreal, dengan skor 6-0 di Liga Champions Eropa, kompetisi yang juga dipuncaki oleh tim Prancis tersebut.

Bintang internasional Maroko, Achraf Hakimi, absen dalam laga melawan Troyes, karena tim pelatih yang dipimpin Luis Enrique memilih mengistirahatkannya menjelang jeda internasional.