Klub Al Qadsiah lolos dari gol bunuh diri yang kocak di Liga Roshn Saudi, dalam pertandingannya melawan tim Al Taawoun.

Al Qadsiah bertandang ke markas Al Taawoun, Selasa hari ini, di stadion tuan rumah di Buraidah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Pada menit ke-11 pertandingan, tim Al Taawoun nyaris mencetak gol keunggulan melalui pemain tengah Al Qadsiah asal Uruguay, Nahitan Nandez, yang keliru mengarah ke gawangnya sendiri.

Nandez mencoba mengembalikan bola ke kipernya, Koen Casteels, dari tengah lapangan, namun kiper asal Belgia itu terkejut dengan bola tersebut dan terjatuh ke tanah lapangan, hingga bola melewati sisinya menuju gawang.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Casteels berhasil berdiri dengan cepat, kembali, dan menyelamatkan bola sebelum masuk ke jaring, ketika ia menguasainya dan mengopernya ke rekan-rekannya, hingga menghalangi Al Taawoun dari gol pertama.

Perlu dicatat bahwa pertandingan melawan Al Taawoun adalah laga terakhir Al Qadsiah sebelum menjalani laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Al Hilal, Jumat mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.