Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Lewat gol Reus, Al-Enezi merebut takhta El Nesyri di Al-Ittihad

Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
G. Ilenikhena
Y. En-Nesyri
Arab Saudi
Nigeria
Maroko

Striker Nigeria melanjutkan penampilan gemilang

Penyerang Al-Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, merebut takhta rekan setimnya asal Maroko, Youssef En-Nesyri, di klub Saudi tersebut selama musim ini di Liga Roshn.

Al-Ittihad bertandang ke markas Al-Ettifaq, hari Selasa ini, di stadion tuan rumah di Dammam, dalam pekan kesepuluh ajang Liga Roshn Saudi.

Ilenikhena membuka keunggulan bagi Al-Ittihad pada menit ke-16 pertandingan, setelah menerima bola dengan tumit dari pemain asal Kolombia, Richard Rios, di dalam kotak penalti, lalu menceploskannya langsung ke dalam gawang dengan kaki kirinya.

Gol tersebut merupakan gol kelima yang dicetak penyerang Nigeria itu bersama Al-Ittihad selama musim ini di Liga Roshn Saudi, menjadikannya pencetak gol terbanyak "Sang Macan" di kompetisi tersebut.

Ilenikhena mengungguli Youssef En-Nesyri yang juga mencetak 5 gol pada musim ini di Liga Roshn, namun penyerang Nigeria itu lebih unggul dengan dua gol assist untuk rekan-rekannya, tanpa satu pun dari pemain asal Maroko itu, selain bermain lebih sedikit satu pertandingan.

Keduanya bersaing memperebutkan posisi penyerang tengah di klub Al-Ittihad sejak awal musim ini, setelah Ilenikhena berhasil tampil gemilang dan mencetak sejumlah gol krusial yang mengembalikannya ke dalam perhitungan pelatih asal Jerman, Jens Wissing.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google