Penyerang Al-Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, merebut takhta rekan setimnya asal Maroko, Youssef En-Nesyri, di klub Saudi tersebut selama musim ini di Liga Roshn.

Al-Ittihad bertandang ke markas Al-Ettifaq, hari Selasa ini, di stadion tuan rumah di Dammam, dalam pekan kesepuluh ajang Liga Roshn Saudi.

Ilenikhena membuka keunggulan bagi Al-Ittihad pada menit ke-16 pertandingan, setelah menerima bola dengan tumit dari pemain asal Kolombia, Richard Rios, di dalam kotak penalti, lalu menceploskannya langsung ke dalam gawang dengan kaki kirinya.

Gol tersebut merupakan gol kelima yang dicetak penyerang Nigeria itu bersama Al-Ittihad selama musim ini di Liga Roshn Saudi, menjadikannya pencetak gol terbanyak "Sang Macan" di kompetisi tersebut.

Ilenikhena mengungguli Youssef En-Nesyri yang juga mencetak 5 gol pada musim ini di Liga Roshn, namun penyerang Nigeria itu lebih unggul dengan dua gol assist untuk rekan-rekannya, tanpa satu pun dari pemain asal Maroko itu, selain bermain lebih sedikit satu pertandingan.

Keduanya bersaing memperebutkan posisi penyerang tengah di klub Al-Ittihad sejak awal musim ini, setelah Ilenikhena berhasil tampil gemilang dan mencetak sejumlah gol krusial yang mengembalikannya ke dalam perhitungan pelatih asal Jerman, Jens Wissing.