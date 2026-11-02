Lionel Messi memimpin kebangkitan klubnya Inter Miami menghadapi New England Revolution, setelah memberikan assist dan mencetak gol kemenangan, sehingga menempatkan timnya di posisi kedua klasemen Wilayah Timur, serta memastikan mereka lolos ke Liga Champions Concacaf.

Surat kabar Sport mengulas momen-momen paling menonjol dari pertandingan tersebut, di mana Messi menentukan segalanya pada menit ke-83 lewat tendangan kaki kirinya, setelah mempertunjukkan kemampuan menggiring bolanya.

Bintang asal Argentina itu pun mencapai gol ke-26-nya pada musim ini di liga sepak bola Amerika Serikat.

Sebelumnya, Messi menciptakan gol penyeimbang untuk pemain asal Meksiko Germán Berterame, yang mencetak gol melalui sundulan kepalanya pada menit ke-69, dan menyamakan kedudukan, setelah Dániel Gazdag memberikan keunggulan untuk New England pada menit ke-53.

Inter Miami kembali bangkit, setelah babak pertama berakhir dengan skor kacamata, kemudian mereka justru tertinggal dalam duel langsung memperebutkan posisi kedua.

Kemenangan itu membuat Inter Miami mampu mencapai 59 poin, dan unggul atas New England yang poinnya membeku di angka 58.

Inter Miami juga mengakhiri rangkaian dua pertandingan tanpa kemenangan, dan memastikan keikutsertaannya pada edisi mendatang Liga Champions Concacaf, yang merupakan gelar besar terakhir yang ingin direngkuh Messi.

Posisi kedua dalam klasemen Wilayah Timur masih akan menggantung hingga pekan terakhir fase reguler, yang dijadwalkan pekan depan.

Inter Miami akan menutup perjalanannya dengan menghadapi Charlotte, dengan unggul selisih satu poin atas New England, sementara Revolution akan menghadapi Orlando City.