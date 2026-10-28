Lewat Angka: Olise Gusur Harry Kane dari Takhta Bayern Munich

Michael Olise, bintang Bayern Munich, memuncaki sebuah daftar istimewa bersama tim Bavaria itu, mengungguli rekan setimnya Harry Kane, setelah tampil gemilang dalam pertandingan melawan Magdeburg di Piala Jerman.

Olise mencetak dua gol dan membuat satu assist untuk membawa tim Bavaria menggulung Magdeburg 6-1 dalam pertandingan yang digelar Rabu malam ini di Stadion Allianz Arena, pada babak kedua turnamen domestik tersebut.

Olise mencetak gol pertama setelah 10 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang dari pemain Maroko Ismael Saibari.

Ia juga mencetak gol keduanya secara pribadi dan gol keempat Bayern Munich dalam pertandingan itu lewat tendangan penalti pada menit ke-50.

Olise kini mencapai gol ke-12 bersama Bayern Munich di seluruh ajang sejak awal musim ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak tim mengungguli Kane, yang meraih Ballon d'Or kemarin lusa Senin, dan yang telah mencetak 10 gol, menurut statistik jaringan Prancis "Stats Foot".

Bintang Prancis itu juga menjadi pemain yang berlaga di Bundesliga dengan torehan gol terbanyak di seluruh ajang sejak awal musim.

Olise tidak hanya mencetak dua gol, tetapi juga membalas hadiah untuk Saibari, setelah membuatkannya gol kedua dalam pertandingan itu pada menit ke-21.

Dengan umpan matang tersebut, bintang Prancis itu masuk ke dalam daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak bersama klub dan tim nasional di level liga-liga besar Eropa, sejak awal musim.

Olise berada di peringkat kedua dengan torehan 24 gol, setelah mencetak 16 gol dan membuat 8 assist, sama dengan Kane, yang juga berkontribusi dalam 24 gol (16 gol dan 8 umpan matang), menurut "Stats Foot".

Duo Bayern Munich itu hanya diungguli oleh Lamine Yamal, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, dengan 25 kontribusi (mencetak 14 gol dan membuat 11 assist).