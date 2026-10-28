Michael Olise, bintang Bayern Munich, memuncaki daftar istimewa bersama klub Bavaria tersebut, mengungguli rekannya Harry Kane, setelah tampil gemilang dalam pertandingan melawan Magdeburg di ajang Piala Jerman.

Olise mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya pada babak pertama pertandingan klub Bavaria itu melawan Magdeburg, yang berlangsung pada Rabu malam ini di Stadion "Allianz Arena" dalam babak kedua kompetisi domestik tersebut.

Olise mencetak gol pertama setelah 10 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang dari pemain Maroko Ismael Saibari.

Ini merupakan gol ke-11 Olise bersama Bayern Munich di semua kompetisi sejak awal musim ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak tim melampaui Kane, peraih Ballon d'Or pada Senin lusa lalu, yang telah mencetak 10 gol, menurut statistik jaringan "Stats Foot" asal Prancis.

Olise tak hanya mencetak gol, tetapi juga membalas hadiah kepada Saibari, setelah menciptakan gol kedua dalam pertandingan itu untuknya pada menit ke-21.

Dengan umpan matang tersebut, bintang Prancis itu menembus daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak bersama klub dan tim nasional di level liga-liga besar Eropa, sejak awal musim.

Olise berada di peringkat ketiga dengan 23 gol, setelah mencetak 15 gol dan menciptakan 8 gol, dan ia hanya kalah dari Lamine Yamal, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol dengan 25 kontribusi (mencetak 14 gol, dan menciptakan 11), serta Harry Kane, yang berkontribusi dalam 24 gol (16 gol, dan 8 umpan matang).