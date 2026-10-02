Pemain Polandia Robert Lewandowski meniru gaya mantan rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, setelah ia melakukan selebrasi dengan cara serupa dengan pemain Spanyol itu, dalam malam bersejarah yang menyaksikan dirinya mencetak hat-trick baru bersama timnas negaranya menghadapi Rumania.

Lewandowski memimpin timnas Polandia meraih kemenangan besar atas Rumania dengan skor 6-0, dalam ajang UEFA Nations League, setelah ia mencetak tiga gol di menit ke-24, 47, dan 86, untuk menegaskan ketajamannya bersama timnas Polandia.

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Dengan hat-trick ini, Lewandowski mencapai 92 gol bersama timnas Polandia, dan meraih hat-trick ketujuh dalam karier internasionalnya, serta menempati peringkat keenam secara tunggal dalam daftar pencetak gol terbanyak timnas di seluruh dunia, melampaui sejumlah bintang terkemuka sepanjang sejarah.

Penyerang Polandia itu kini mengejar pemain Belgia Romelu Lukaku, pemilik peringkat kelima dalam daftar tersebut dengan 94 gol, di mana selisih antara keduanya kini hanya dua gol, yang membuka peluang bagi Lewandowski untuk terus naik dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas.

Lewandowski tidak hanya menulis babak baru dalam sejarah ketajamannya, tetapi juga memilih cara selebrasi yang mencolok atas hat-trick tersebut, setelah ia menuju bendera sudut dan meletakkan tangannya di atasnya, dalam adegan yang mirip dengan selebrasi terkenal Lamine Yamal, sebagai isyarat kepada mantan rekan setimnya di Barcelona.









Dengan demikian, Lewandowski memadukan kecemerlangan dalam mencetak gol dengan sentuhan khusus dalam selebrasi, sehingga ia keluar dari malam kemenangan atas Rumania dengan tiga gol baru, sebuah angka bersejarah bersama Polandia, serta selebrasi yang mengingatkan kembali pada gaya Lamine Yamal yang biasa ditampilkan bintang Spanyol itu setelah mencetak gol-golnya.