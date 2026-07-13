"Lensa kamera laba-laba"... Pernyataan terbaru dari FIFA terkait insiden yang kontroversial tersebut

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menghilangkan keraguan dan untuk kedua kalinya menegaskan keabsahan gol penyama kedudukan Inggris ke gawang Norwegia dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026, sekaligus dengan tegas membantah tuduhan bahwa bola menyentuh kabel kamera jaring laba-laba.

FIFA mengungkapkan dalam pernyataan kepada situs "Sports Show" Jerman bahwa analisis teknis mendalam terhadap rekaman kamera jaring laba-laba "dengan jelas menunjukkan bahwa kamera tersebut tidak bergetar atau bergerak" selama serangan Inggris yang menghasilkan gol tersebut.

FIFA juga membantah klaim yang menyebutkan kemungkinan chip elektronik yang tertanam di dalam bola kehilangan sinyal saat bola melayang di udara, dengan menegaskan bahwa sensor tersebut terus mengirimkan data secara normal tanpa gangguan apa pun.

Pelatih tim nasional Norwegia, Ståle Solbakken, sempat memicu kontroversi setelah kekalahan 1-2 tersebut, ketika ia menegaskan bahwa bola membentur salah satu kabel kamera yang tergantung di atas lapangan setelah tendangan gawang yang dilakukan kiper Orian Niland, yang menyebabkan bola berubah arah sebelum sampai ke Anthony Gordon, yang kemudian membuka peluang bagi Jude Bellingham untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Dalam pernyataan yang penuh amarah, Solbakken mengatakan: “Bola jatuh langsung dari langit, jadi arahnya berubah,” sebagai isyarat jelas atas keberatannya terhadap pengesahan gol tersebut.

Namun, FIFA menanggapi dengan tegas dalam pernyataan resminya, menjelaskan: “Sensor yang terpasang di bola menunjukkan tidak ada getaran atau sinyal tidak wajar selama bola berada di udara, sehingga tidak ada bukti bahwa bola menyentuh jaring atas dan mengubah arah gerakannya.”

Penegasan ganda dari federasi sepak bola internasional ini bertujuan untuk mengakhiri kontroversi yang dipicu oleh pertandingan tersebut, terutama setelah meningkatnya kritik dari pihak Norwegia yang menuntut agar hasil pertandingan ditinjau ulang atau setidaknya diakui adanya kesalahan teknis yang memengaruhi jalannya pertandingan.