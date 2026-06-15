Lemouchy mengumumkan susunan pemain Tunisia untuk menghadapi duet mematikan Isaac dan Gokiris

Sabri Lamouchi, pelatih tim nasional Tunisia, mengumumkan susunan pemain El-Nisour al-Qartaj untuk pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 melawan Swedia, dini hari Senin ini, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup 5 yang juga dihuni oleh Belanda dan Jepang.

Lmouchi menempatkan Elias Saad sebagai penyerang utama, didukung oleh Hanbal Mejbri di belakangnya, sementara duet Elias Skhiri dan Rani Khedira bermain di lini tengah.

Susunan pemain Tunisia secara lengkap adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mahib Al-Shamikh.

Barisan pertahanan: Yann Valeri, Montassar Talbi, Omar Raki, Amine Ben Hmida.

Lini tengah: Elias Skhiri, Rani Khadira, Anis Ben Slimane, Ali Al-Abdi, Hanbal Al-Majbari.

Lini depan: Elias Saad.

Di sisi lain, Graham Potter, pelatih tim nasional Swedia, mengandalkan duet Alexander Isak dan Viktor Gokiris untuk memimpin serangan melawan Elang Kartago.

Susunan pemain Swedia adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Christopher Nordfeldt.

Barisan pertahanan: Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hen.

Lini tengah: Gabriel Gudmundsson, Yassin Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Ngri, Alexander Bernhardsson.

Lini depan: Alexander Isak, Viktor Gjøkær.