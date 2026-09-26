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Manchester United v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport
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Legenda United mengejek Manchester City

Premier League
D. de Gea
Manchester City
Manchester United
Inggris
Spanyol

Putusan yang dinanti-nantikan dalam kasus fair play finansial yang berkaitan dengan Manchester City masih terus memicu reaksi luas di dunia sepak bola.

Menurut informasi yang diungkap surat kabar The Athletic, Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran dari total 115 pelanggaran yang dituduhkan Liga Primer Inggris kepadanya.

Pada saat belum ada sanksi apa pun yang dijatuhkan sejauh ini, di tengah perkiraan bahwa klub tersebut akan mengajukan banding, David de Gea, legenda Manchester United, ikut bergabung dalam daftar mereka yang bereaksi terhadap kasus ini.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa De Gea, yang meraih gelar juara Liga Primer Inggris pada 2013 bersama Manchester United, menuliskan komentar yang cukup misterius melalui platform X.

Kiper asal Spanyol itu tampaknya, lewat komentarnya, menyinggung gelar-gelar yang diraih Manchester City selama beberapa tahun terakhir, dengan sindiran tidak langsung terhadap rekam jejak pribadinya di Liga Primer Inggris.

De Gea menulis, "Jadi, mari kita bicarakan hal ini. Berapa gelar Liga Primer Inggris yang kalian menangkan?".

Pernyataan ini muncul ketika dampak yang mungkin timbul dari putusan dalam kasus tersebut mulai memicu kontroversi di dalam kompetisi Inggris.

Menurut jurnalis David Ornstein, sejumlah klub Liga Primer Inggris, secara khusus, tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap Manchester City dan menuntut ganti rugi.

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