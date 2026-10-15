Legenda Maroko: Donnarumma tampil buruk saat menghadapi Saint-Germain

Mantan kapten timnas Maroko Mehdi Benatia, yang pernah menjadi bintang Juventus dan Bayern Munich, mengkritik penampilan kiper Manchester City asal Italia Gianluigi Donnarumma dalam pertandingan timnya melawan Paris Saint-Germain pada Rabu kemarin di Liga Champions

Saint-Germain menutup babak pertama pertandingan yang digelar di Stadion Etihad dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, sebelum Man City mencetak dua gol di babak kedua, dengan catatan laga berakhir dengan kemenangan klub Prancis tersebut (4-2).

Saat Manchester City berusaha bangkit dalam hasil dan memperkecil ketertinggalan setelah skor menjadi 3-1, Magnes Akliouche memastikan segalanya dengan gol keempat, memanfaatkan kesalahan kiper Gianluigi Donnarumma dalam mengantisipasi bola.

Mehdi Benatia, mantan direktur olahraga Olympique Marseille, tidak bisa menerima kesalahan tersebut dan mengkritiknya dengan keras dalam program "Canal Football Club" di saluran "Canal+".

Ia menambahkan, seperti dilansir jaringan "Foot Mercato": "Dalam pertandingan seperti ini, kami biasanya membicarakan 15 menit pertama. Di sini, mereka kebobolan dua gol dalam 15 menit, jadi jelas ia bertanggung jawab atas gol pertama, dan ia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik".

Ia melanjutkan pernyataannya: "Kemudian ketika penampilan Manchester City membaik dan mereka mulai bangkit, ia menyebabkan gol kedua. Jadi, seluruh pertandingan itu berjalan bencana".

Perlu diingat bahwa Donnarumma pindah ke Manchester City pada musim panas dua tahun lalu dari Paris Saint-Germain.



