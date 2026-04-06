Legenda klub... Manchester City Menunjuk Pengganti Guardiola

Kota Manchester sedang diliputi ketegangan dan kekhawatiran seiring meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, yang belum memutuskan apakah akan tetap bersama Manchester City setelah musim depan berakhir, meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027.

Meskipun kontraknya masih berlaku, indikasi dari dalam klub dan pernyataan sang pelatih sendiri menunjukkan bahwa pelatih asal Catalan itu mungkin akan mengakhiri kariernya bersama City pada musim panas 2026, setelah satu dekade penuh prestasi dan dominasi di kancah domestik.

Penundaan yang menambah ketidakpastian

Menurut surat kabar Inggris "The Telegraph", Guardiola semula dijadwalkan untuk memberitahu manajemen klub mengenai keputusannya selama jeda internasional terakhir, namun pertemuan yang dinantikan itu tidak berlangsung, dan tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan baik dari pelatih maupun klub.

Laporan menunjukkan bahwa Guardiola, yang berusia 55 tahun, memutuskan untuk menunda keputusan hingga akhir musim, di mana ia berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tim, serta sejauh mana kemampuannya secara pribadi untuk terus berlanjut dengan semangat dan komitmen yang sama.

Surat kabar tersebut melaporkan bahwa pelatih asal Spanyol itu ingin mengajukan dua pertanyaan krusial pada bulan Mei mendatang, yaitu seberapa besar kemampuan skuad saat ini untuk memberikan kontribusi dan merespons gagasannya, serta seberapa besar energi yang dimilikinya untuk terus bekerja di "Premier League" atau apakah ia membutuhkan "tahun istirahat", seperti yang disinggung dalam pernyataan sebelumnya.

Persiapan untuk era pasca-Pep

Ketidakpastian ini tidak luput dari perhatian di lingkungan Manchester City, karena sumber-sumber Inggris menyebutkan bahwa manajemen telah mulai mempertimbangkan opsi alternatif sebagai antisipasi kepergian Guardiola.

Di antara nama-nama yang kuat untuk menggantikannya adalah Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich saat ini dan salah satu legenda City, serta Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman.

Tampaknya klub berusaha memastikan transisi yang mulus jika Guardiola memutuskan untuk hengkang, terutama karena pengaruhnya terhadap sistem tim melampaui batas-batas pelatihan dan mencakup identitas sepak bola secara keseluruhan yang dibangun berdasarkan filosofinya sejak tahun 2016.

Hasil yang naik-turun menambah keraguan

Spekulasi mengenai masa depan Guardiola semakin meningkat di tengah penurunan performa dan hasil musim ini. Manchester City kemungkinan besar akan gagal memenangkan gelar Liga Inggris untuk musim kedua berturut-turut, serta tersingkir lebih awal dari Liga Champions, setelah gagal melampaui babak perempat final sejak meraih gelar pada musim 2022-2023.

Adapun kemenangan telak 4-0 atas Liverpool di Piala FA, dianggap hanya sebagai penghiburan sementara bagi para pendukung tim yang terbiasa dengan gelar berturut-turut di era Guardiola.