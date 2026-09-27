Suara-suara yang menuntut penjatuhan sanksi tegas terhadap Manchester City semakin meningkat, dan yang paling menonjol datang dari legenda sepakbola Inggris sekaligus mantan pelatih Tottenham Hotspur, Harry Redknapp.

Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari total 115 dakwaan yang ditujukan kepadanya, setelah penyelidikan yang berlangsung selama empat tahun terkait praktik keuangannya antara tahun 2009 dan 2018.

Klub tersebut diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan itu, sementara sanksi final belum ditentukan.

Redknapp adalah manajer Tottenham selama periode yang tercakup dalam dakwaan itu, ketika Spurs bersaing dengan City untuk lolos ke Liga Champions Eropa.





Tottenham menempati posisi kedua dalam perebutan tiket Liga Champions Eropa pada musim 2010-11 dan 2011-12, sementara Manchester City pada akhirnya lolos ke turnamen paling bergengsi di Eropa selama periode tersebut.

Redknapp menulis di surat kabar "The Sun": "Vonis bersalah atas hampir seluruh dakwaan yang ditujukan kepada Manchester City adalah momen yang menakjubkan bagi sepakbola. Ada banyak pihak yang akan merasa berhak untuk meluruskan sejumlah kesalahan, dan saya salah satunya".

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Redknapp mengenang bagaimana Spurs bersaing dengan City memperebutkan tiket Liga Champions Eropa: "Dalam dua musim beruntun, 2010-11 dan 2011-12, kami mengakhiri musim dengan selisih satu peringkat dari kelolosan. Pada Mei 2011, kekalahan 1-0 dari tim asuhan Roberto Mancini membuat mereka lolos untuk pertama kalinya, dan mimpi kami berakhir di tangan kami sendiri".

Ia menambahkan: "Siapa yang tahu apa yang akan terjadi seandainya orang-orang di klub itu mematuhi aturan seperti orang lain? Suporter Tottenham tidak akan sendirian dalam merasa telah ditipu selama musim-musim tersebut".

Namun Redknapp tidak menginginkan Liga Inggris mengubah klasemen kompetisi secara surut atau mencabut gelar-gelar City sebelumnya, katanya: "Proses ini benar-benar kacau balau, tetapi kita masih jauh dari selesai. Membuka kembali semua musim yang telah lalu itu akan menimbulkan kerugian besar bagi sebuah liga yang dikagumi dunia".

Ia menutup: "Manchester City perlu dihukum, dan menjadi pelajaran bagi yang lain, tetapi lebih masuk akal jika sanksi itu mencakup tahun-tahun mendatang. Mereka harus dihukum dengan keras, tetapi akan menjadi tindakan gila untuk kembali ke belakang dan mulai mengutak-atik hasil-hasil masa lalu".