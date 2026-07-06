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Legenda Brasil melontarkan kritik tajam kepada Ancelotti dan para bintang Samba

Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
Romario
C. Ancelotti
Brasil

Legenda Brasil Romário menyalahkan para pemain timnas negaranya, serta pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, atas kegagalan mereka di Piala Dunia.

Tim Samba pun harus mengakhiri perjalanan mereka di putaran final Piala Dunia setelah kalah 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Romário kepada program El Chiringuito, di mana ia sangat tegas dan blak-blakan dalam kritiknya setelah pertandingan berakhir.

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap penampilan Brasil, ia menjawab singkat, “Buruk.”

Kemudian ia ditanya secara langsung mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekalahan tersebut, dan ia menjawab, “Semua orang, tentu saja. Para pemain yang turun ke lapangan, serta pelatihnya.”

World Cup
Norway crest
Norway
NOR
England crest
England
ENG

Di akhir wawancara, ketika ditanya apakah Brasil telah mengecewakannya, ia menjawab, “Ya, sebagai orang Brasil, saya merasa sangat kecewa. Apa yang terjadi sungguh tak terbayangkan.”

Dia menekankan, “Tim nasional yang saya saksikan itu bukanlah Brasil yang kita semua kenal, dan juga bukan Brasil yang kita inginkan.”

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