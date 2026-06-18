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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Legenda Al-Nasr membela Ronaldo dari serangan-serangan di Piala Dunia

Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Al Nassr FC
C. Ronaldo
Saudi Pro League
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS
Arab Saudi

Apa yang dikatakan Legenda Al-Nasr?

Fahd Al-Harifi, legenda Al-Nassr dan tim nasional Arab Saudi, membela pemain asal Portugal Cristiano Ronaldo dari serangan pedas para penggemar, setelah “Brasil Eropa” itu secara mengejutkan bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, dalam pertandingan putaran pertama Piala Dunia 2026.

Ronaldo gagal menampilkan performa yang diharapkan dan tidak menciptakan ancaman yang dinantikan, sehingga ia menjadi sasaran kritik tajam dari berbagai media internasional.

Menanggapi hal ini, Al-Harifi menulis di laman X-nya: “Martínez adalah penyebab hasil imbang Portugal, bukan Ronaldo, karena gaya bermainnya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.”

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Ia menambahkan: “Martínez bermain terlalu bertahan, dan tidak mendorong para pemain untuk melakukan umpan ke dalam atau mengirim umpan silang, sehingga lini serang menjadi terisolasi.”

Ia melanjutkan: “Saya tidak tahu mengapa João Félix tidak diturunkan, padahal dia mampu menciptakan peluang, mencetak gol, dan menghubungkan lini-lini, serta pernah membentuk duet yang luar biasa dengan Ronaldo di Al-Nassr.”

Dan ia menyimpulkan: “Félix seharusnya diturunkan untuk membantu Ronaldo, karena keduanya bermain bersama di Al-Nassr dan saya yakin mereka saling memahami dengan baik.”


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