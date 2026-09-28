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Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Ledakan luar biasa bersama Inter Miami": Messi selangkah lebih dekat menuju takhta bersejarah

Columbus vs Inter Miami CF
Columbus
Inter Miami CF
Major League Soccer
L. Messi
AS
Argentina

Melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Inter Miami

Pemain asal Argentina, Lionel Messi, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Inter Miami, hingga kembali selangkah lebih dekat untuk memecahkan rekor bersejarah.

Columbus Crew merebut kemenangan menegangkan atas tamunya, Inter Miami, sang juara Leagues Cup, setelah mengalahkannya dengan skor 2-1 melalui gol penentu yang dicetak Jamal Thiaré pada menit kedelapan masa injury time babak kedua, dalam laga yang menyaksikan penampilan menawan dari bintang Argentina, Lionel Messi.

Meski timnya kalah, Messi menyuguhkan sentuhan seni yang luar biasa setelah mencetak satu-satunya gol Inter Miami pada menit ke-33, lewat tendangan bebas langsung yang dieksekusinya dengan kaki kiri dari sudut yang sulit, hingga bola bersarang di sudut atas gawang yang jauh, dalam tembakan yang mengecoh lini pertahanan Columbus yang mengira bola akan dikirim sebagai umpan silang.

 Pakar transfer, Fabrizio Romano, mengatakan melalui akunnya di "X": "Lionel Messi telah mencetak 4 gol dari tendangan bebas dalam 7 pertandingan terakhir bersama Inter Miami".

Ia menambahkan: "Messi (76 gol) kini hanya berjarak dua gol dari menyamai rekor pencetak gol terbanyak dari tendangan bebas milik pemain Brasil, Marcelinho Carioca, dengan 78 gol dari tendangan bebas sepanjang kariernya".



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