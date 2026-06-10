"Lebih murah daripada semua olahraga Amerika"... Infantino menanggapi kritik terkait harga tiket Piala Dunia

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino menegaskan bahwa minat terhadap tiket pertandingan Piala Dunia 2026 melampaui semua perkiraan, sementara ia membela diri dari kritik tajam terkait tingginya harga tiket.

Infantino mengatakan dalam konferensi pers pada Rabu ini, beberapa jam sebelum pembukaan Piala Dunia 2026, bahwa tim kerja di FIFA melakukan pekerjaan yang "luar biasa", sambil menambahkan: "Jika terkadang terjadi kesalahan, itu karena saya. Kami menghadapi tantangan yang tidak ingin kami hadapi, tetapi ketika itu terjadi, kami mengatasinya, dan terkadang kami menyelesaikannya, dan terkadang kami berusaha mendapatkan hasil terbaik yang mungkin."

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Presiden FIFA mengungkapkan bahwa lebih dari 6 juta tiket telah terjual hingga saat ini untuk pertandingan turnamen tersebut, sambil mencatat bahwa permintaan tersebut "belum pernah terjadi sebelumnya", dan menjelaskan: "Kami memiliki permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan hanya sedikit, tetapi sepuluh kali lipat atau lebih, dan itu adalah hal yang luar biasa."

Dia menambahkan bahwa tiket terus tersedia, menjelaskan bahwa hal itu diperlukan karena beberapa kursi dialokasikan untuk tim-tim yang lolos ke babak gugur.

Infantino juga membahas harga tiket, menegaskan bahwa harga masuk mulai dari 60 dolar, menyebutnya sebagai "yang terendah di antara semua olahraga Amerika", sementara harga rata-rata kurang dari 500 dolar, yang juga "lebih rendah dari harga rata-rata olahraga besar Amerika".

Dia juga menyebutkan bahwa FIFA menghasilkan pendapatan besar yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan sepak bola secara global, sambil berkata: "Siapa yang berinvestasi di Sudan Selatan? Tidak ada... Kami yang melakukannya."

Ia juga memuji kerja sama tim FIFA, menegaskan bahwa pengelolaan turnamen bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan memberikan kesempatan kepada penggemar di seluruh dunia.