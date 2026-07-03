Lebih cepat dari Mbappé... “Roket Australia” mengancam pertahanan timnas Mesir pada malam penentuan

Menjelang pertandingan penentu antara Mesir dan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026, satu nama menonjol di skuad "Kanguru" sebagai mimpi buruk potensial bagi pertahanan "Firaun": Jordan Bos... sayap lincah yang mampu mengungguli Mbappé dan Haaland.

Menurut data resmi FIFA, Bos mencatat kecepatan maksimum 36,7 kilometer per jam selama kemenangan pembuka Australia atas Turki dengan skor 2-0, angka yang menempatkannya di puncak daftar pemain tercepat pada putaran pertama babak penyisihan grup, mengungguli bintang-bintang kecepatan ternama seperti Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Micky van de Ven.

Kini, pemain berusia 23 tahun ini bersiap menjadi senjata paling mematikan Australia saat berhadapan dengan tim Mohamed Salah pada Jumat di Stadion “Dallas Cowboys” yang ber-AC.

Pertandingan ini tidak akan berakhir imbang, karena kedua tim belum pernah menang dalam pertandingan sistem gugur sepanjang sejarah Piala Dunia, dan hadiah utamanya adalah kemungkinan bertemu Argentina yang dipimpin Messi di babak 16 besar.

Boss kini bukan lagi sekadar “bakat menjanjikan” di Australia. Kepindahannya musim panas lalu ke Feyenoord di Belanda telah memaksimalkan potensinya sebagai bek sayap serang, di mana ia mencetak 4 gol dan 9 assist pada musim pertamanya di liga Belanda.

Bos menjadi starter di ketiga pertandingan Australia pada babak penyisihan grup, dan membawa timnas negaranya finis di posisi kedua di belakang Amerika Serikat serta lolos untuk menghadapi Mesir. Setelah bermain sebagai bek kiri melawan Turki, pelatih Tony Popović menunjukkan fleksibilitas sang pemain dengan menempatkannya sebagai sayap kanan saat menghadapi Paraguay pada pertandingan penutup fase grup, sekaligus menegaskan bahwa kecepatannya bukanlah satu-satunya senjata yang dimilikinya.