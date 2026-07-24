Masa depan winger Portugal, Rafael Leao, masih diselimuti ketidakpastian. Sementara ia menikmati liburan musim panasnya di Brasil usai tampil di Piala Dunia 2026, sang pemain mengakui adanya pembicaraan mengenai masa depannya seraya berkata: "Saya sudah berbicara dengan klub tentang kemungkinan menjalani pengalaman baru, tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti."

Sementara itu, klub Turki, Fenerbahce, menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mengontraknya, dan kini siap memulai negosiasi resmi menurut laporan yang dikutip surat kabar Spanyol, "Mundo Deportivo".

Klub Turki itu telah mengajukan tawaran menggiurkan kepada sang pemain yang berdurasi lima musim, dengan gaji tahunan bersih sebesar 8 juta euro, ditambah paket bonus yang mencakup 1,5 juta euro jika ia tampil di lebih dari 20 pertandingan, dan 1,5 juta euro lainnya jika ia mencetak 15 gol, di samping tambahan 1 juta euro apabila berhasil meraih gelar liga domestik.

Fenerbahce menargetkan menuntaskan transfer ini secara permanen dengan biaya tetap sebesar 40 juta euro, yang bisa meningkat hingga 50 juta euro dengan perhitungan variabel dan tambahan, atau mengontraknya dengan status pinjaman disertai kewajiban membeli.

Gerakan ini datang atas keinginan presiden Fenerbahce yang baru terpilih, Aziz Yildirim, yang berupaya membangun tim kuat yang mampu lolos langsung ke Liga Champions Eropa melalui gelar juara Liga Turki, sebuah gelar yang absen dari lemari trofi klub sejak tahun 2014 setelah mengakhiri musim di posisi runner-up di belakang Galatasaray selama empat musim terakhir.

Untuk mewujudkan hal itu, klub telah mengeluarkan 40 juta euro guna mendatangkan Mason Greenwood dari Marseille, 18 juta euro untuk memulangkan Vedat Muriqi dari Mallorca, dan sekitar 9 juta euro untuk merekrut Nathan Ake dari Manchester City, dan tersisa baginya untuk menuntaskan transfer winger kiri yang dipimpin oleh Leao.

Apabila transfer ini tidak rampung dalam beberapa hari ke depan, Leao akan bergabung dengan pemusatan latihan Milan pada Rabu mendatang di kota Perth, Australia, untuk melanjutkan latihan. Mengenai hal itu, bintang Portugal yang kontraknya berlaku hingga tahun 2028 tersebut berkata saat menjadi tamu di podcast Brasil "Podpah": "Selama saya di sini, saya akan memberikan segala yang saya miliki dengan berbekal rasa hormat yang abadi kepada klub yang telah memberikan segalanya kepada saya."

Leao, yang tetap menjalani latihan mandirinya di dalam markas klub Brasil, Corinthians, menambahkan: "Saya rasa ini adalah klub yang telah banyak membantu saya di segala aspek, tetapi dalam hidup seseorang memiliki ambisi untuk menjalani pengalaman lain. Jika peluang yang tepat muncul, saya akan mempelajari pilihan yang tersedia, tetapi hingga saat ini saya masih menjadi pemain di jajaran Milan."