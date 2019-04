Cristiano Ronaldo Akan Diabadikan Sebagai Nama Stadion Sporting CP Sporting CP memiliki wacana untuk mengabadikan Cristiano Ronaldo sebagai nama stadion mereka dengan inisialnya 'CR7' . Penamaan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Ronaldo, yang merupakan pemain terbaik tak hanya di kancah Portugal tapi juga dunia Saat ini stadion Sporting mempunyai nama Jose Alvalade Stadium dan nantinya akan berubah menjadi CR7 Stadium apabila wacana tersebut diwujudkan Menurut sejumlah media, presiden klub, Frederico Varandas sudah mendapat persetujuan dari dewan klub soal pergantian nama stadion yang diyakini bisa memikat lebih banyak sponsor karena nama CR7 yang sudah mendunia Ronaldo memulai karier profesionalnya di Sporting sebelum direkrut Manchester United pada 2003 silam dan pergi ke Real Madrid untuk menegaskan supremasinya selama sembilan tahun di sana Juventus menjadi klubnya terkini setelah merapat pada musim panas kemarin. Ronaldo telah sukses mengangkat lima trofi Liga Champions serta Ballon d'Or dengan jumlah yang sama

