Lautaro: Saya tidak terobsesi dengan mencetak gol seperti para jurnalis... dan Messi sudah gila

Penyerang Lautaro Martínez memimpin tim nasional Argentina meraih kemenangan telak atas tim nasional Yordania dengan skor 3-1, sehingga "El Tango" mengakhiri perjalanan mereka di Grup 10 Piala Dunia 2026 dengan catatan sempurna.

Lautaro Martínez memulai wawancaranya dengan jaringan "ESPN" dengan mengatakan, "Orang-orang dan kalian para jurnalis terobsesi dengan gol, tapi saya bermain demi tim."

Penyerang tersebut mencetak gol pertamanya di Piala Dunia kali ini melalui tendangan penalti, dan akan melangkah ke babak 32 besar dengan penuh percaya diri, di mana tim asuhan pelatih Lionel Scaloni akan berhadapan dengan tim nasional Cape Verde.

Lautaro, yang mencetak gol pertamanya di Piala Dunia setelah sembilan penampilan, menambahkan: “Hari ini saya senang karena tim menang, bukan karena golnya. Seorang penyerang hidup dari gol, dan ketika gol tidak datang, hal itu menjadi mengecewakan, tapi kami fokus pada tujuan, sama seperti yang terjadi di Qatar dan Copa América.”

Mengenai penampilan bersejarah lainnya dari kapten timnas Argentina, Lionel Messi, La Toro berkomentar: “Apa yang dilakukan Messi sungguh luar biasa, dan tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang dilakukannya dan apa artinya bagi kami.”

Lautaro menutup pembicaraannya dengan menyinggung lawan Argentina berikutnya: “Awalnya ada dua kandidat terkuat seperti Spanyol dan Uruguay, dan pada akhirnya ternyata lawannya adalah Cape Verde, tapi kami harus menghormati hal itu dan bersiap untuk pertandingan tersebut. Kami sangat bersemangat dan memiliki keinginan besar untuk melanjutkan mimpi ini.”