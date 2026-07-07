Lautaro: "Kami berjuang demi Messi, dia adalah yang terbaik sepanjang masa"

Lautaro Martinez, penyerang Argentina, mengatakan hal ini kepada DAZN setelah kemenangan atas Mesir: "Kami merasakan banyak emosi; tertinggal 2-0 dengan waktu yang tersisa sedikit memaksa kami untuk berjuang habis-habisan. Kami mengeluarkan semua yang ada dalam diri kami, dan Scaloni mendorong kami untuk melakukannya. Keyakinan diri sangat penting untuk membalikkan keadaan. Saya bangga dan sangat bahagia bisa berbagi momen di Piala Dunia Qatar, tiga Copa América, dan La Finalissima bersama Messi. Ini adalah emosi yang luar biasa; Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa di dunia, yang terbaik di dunia. Kami berjuang untuk Messi, untuk kami sendiri, untuk keluarga kami, dan untuk para pendukung, yang selalu menjadi pemain tambahan bagi kami."