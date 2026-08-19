Paris Saint-Germain menerima pukulan telak di awal perjalanannya di Liga Prancis, setelah komite disiplin Liga Prancis memutuskan untuk menghukum pemain Portugal Nuno Mendes dengan larangan bermain selama 3 pertandingan, terkait kartu merah yang diterimanya dalam laga melawan Lens di Piala Super Prancis.

Mendes diusir keluar lapangan pada menit-menit akhir pertandingan Paris Saint-Germain melawan Lens, setelah tindakan mengangkat sikunya ke arah Michal Skoras, sehingga wasit Jeremy Pignard memutuskan untuk mengeluarkan kartu merah kepada bek Portugal tersebut.

Usai pertemuannya hari Rabu ini, komite disiplin mengeluarkan keputusan menghukum Nuno Mendes dengan larangan bermain 3 pertandingan efektif, yang berarti ia absen dari 3 laga mendatang Paris Saint-Germain di awal kompetisi Liga Prancis, masing-masing melawan Rennes, Lille, dan Monaco.

Saint-Germain sebelumnya kehilangan gelar Piala Super Prancis di tangan Lens, beberapa hari setelah meraih gelar Piala Super Eropa atas Aston Villa.

Menurut jaringan RMC, keputusan itu datang setelah Paris Saint-Germain menyatakan ketidakpuasannya terhadap laporan wasit Jeremy Pignard usai pertandingan, dengan menganggap bahwa deskripsi insiden tersebut terlalu keras.

Wasit menggambarkan tindakan Nuno Mendes sebagai "pukulan keras di luar permainan", yang memicu keheranan pihak Paris, yang menilai bahwa permainan sebenarnya sudah dilanjutkan saat insiden terjadi, dan bahwa bek Portugal itu sedang bersiap melesat di belakang lini pertahanan Lens sebelum dihalangi oleh Skoras.

Meski dengan pembelaan klub Paris, keadaan tersebut tidak menghalangi komite disiplin untuk menjatuhkan hukuman larangan bermain selama tiga pertandingan.

Nuno Mendes masuk ke lapangan tak lama sebelum satu jam berjalan sejak awal pertandingan, ketika Paris Saint-Germain tertinggal satu gol tanpa balasan, namun ia tidak mampu mengubah jalannya laga, sebelum akhirnya meninggalkan lapangan dengan kartu merah pada menit-menit akhir.

Pelatih Luis Enrique diperkirakan akan mengandalkan pemain Prancis Lucas Digne untuk mengganti absennya Mendes, setelah klub merekrutnya selama masa transfer musim panas untuk menjadi pengganti langsung bek Portugal tersebut.

Digne sebelumnya tampil sebagai starter dalam laga terakhir melawan Lens, sebelum Nuno Mendes mendapat kesempatan bermain di babak kedua, namun pengusirannya akan mengembalikan pemain timnas Prancis itu ke susunan utama selama tiga pertandingan mendatang.

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