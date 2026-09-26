Larangan 3 periode: En-Nesyri Halangi Fenerbahce dari Transfer Baru

Pemain Maroko Youssef En-Nesyri, yang saat ini menjadi penyerang klub Al-Ittihad Saudi, membuat mantan klubnya, Fenerbahce, terhalang untuk merekrut pemain baru selama 3 periode mendatang, meski ia telah meninggalkan klub tersebut setengah musim lalu.

En-Nesyri meninggalkan klub Turki itu pada bursa transfer musim dingin lalu untuk bergabung dengan Al-Ittihad, dalam sebuah transfer bernilai 15 juta euro, sebagaimana diungkapkan oleh laporan media.

Meski telah pergi, penyerang Maroko itu menjadi penyebab dijatuhkannya hukuman kepada Fenerbahce berupa larangan melakukan perekrutan selama 3 periode mendatang, akibat transfer kepindahannya dari Sevilla Spanyol pada musim panas 2024 dengan nilai 19,5 juta euro.

Klub Turki itu merilis sebuah pernyataan, hari Sabtu ini, yang di dalamnya mengumumkan larangan melakukan perekrutan selama 3 periode transfer, namun menegaskan bahwa larangan tersebut bersifat sementara dan akan berakhir begitu selesai dibayarnya jumlah yang menjadi penyebab hukuman itu dijatuhkan.

Fenerbahce menjelaskan bahwa hukuman itu dijatuhkan akibat keterlambatan manajemen sebelumnya dalam membayar salah satu cicilan pada transfer perekrutan En-Nesyri dari Sevilla, yang seharusnya dilakukan pada 30 April lalu.

Klub Turki itu menegaskan bahwa begitu manajemen saat ini mengambil alih tanggung jawab, mereka langsung membayar cicilan tersebut, namun klub Spanyol itu juga menuntut untuk menerima lebih awal cicilan baru yang ditetapkan jatuh tempo pada 31 Oktober mendatang.

Fenerbahce menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mereka akan membayar cicilan ini pada Senin mendatang, segera setelah kembali ke kantor, yang akan mengakibatkan hukuman larangan perekrutan dicabut secara otomatis.

Perlu diingat bahwa En-Nesyri bermain untuk klub Fenerbahce selama satu setengah musim, di mana ia menjalani 79 pertandingan bersama mereka, berhasil mencetak 38 gol dan menciptakan 8 assist.