Laporta: Yamal Tak Salah Meniru Mbappe, Sikap Rodri Sangat Berarti

Presiden Barcelona, Joan Laporta, melancarkan serangan terhadap rival tradisional mereka, Real Madrid, sekaligus menegaskan bahwa pemain mudanya, Lamine Yamal, layak dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or tahun ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Laporta mengatakan dalam pernyataan pers saat keluar dari acara makan malam bersama agen pemain terkenal Jorge Mendes: "Saya sangat senang untuk presiden Raul Martin Presa setelah memperoleh keputusan sela bagi Rayo Vallecano agar bisa bermain di Vallecas. Dia pantas mendapatkannya, dan sungguh tidak masuk akal jika stadion sebagian pihak diklasifikasikan ulang (mengacu pada Real Madrid) sementara pihak lain dilarang bermain di stadion mereka sendiri, padahal seluruh lisensi mereka sah."

Presiden Barcelona itu membela pernyataan pemain mudanya, Lamine Yamal, mengenai kelayakannya meraih Ballon d'Or dengan mengutip pernyataan pemain Prancis, Kylian Mbappe, sambil menegaskan bahwa "orang lain pun melakukan hal yang sama".

Laporta menanggapi pernyataan Kylian Mbappe ketika sebelumnya ditanya ("Untuk siapa saya memilih? Untuk diri saya sendiri"), dengan mengatakan: "Saya akan sangat senang jika Yamal memenangkan Ballon d'Or, dan saya rasa dia memang layak mendapatkannya."

Laporta ditanya, "Apakah menurut Anda baik jika Lamine mengatakan bahwa dia layak meraih Ballon d'Or?" Ia menjawab: "Tentu saja iya, karena orang lain melakukan hal yang sama untuk diri mereka sendiri. Dunia telah sedikit berubah, dan anak-anak muda ini bertindak dengan sangat spontan, dan Yamal mengatakannya dalam makna yang positif. Dia mengatakan apa yang memang seharusnya dia katakan."

Presiden klub Katalan itu menjelaskan bahwa para pemain muda cepat sukses karena tidak memiliki beban, dengan menyatakan: "Kita harus memahami bahwa mereka adalah pemain muda dan tidak mengalami tekanan apa pun. Itulah sebabnya mereka sukses dengan sangat cepat. Lamine memiliki bakat dan dia adalah pemain rujukan."

Laporta membenarkan keputusan Barcelona untuk mendukung pencalonan Yamal meraih Ballon d'Or, terutama setelah pernyataan Rodri yang menyebutkan bahwa Barca mengambil sikap mendukung Yamal untuk memenangkan penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Kami mendukung seluruh pemain Barcelona, tetapi memang benar bahwa Yamal telah menampilkan sesuatu yang membuatnya layak mendapatkannya bersama Barca."

Presiden Barcelona itu menutup pernyataannya dengan berbicara tentang sikap Rodri dalam mendukung Yamal, dengan mengatakan: "Dia adalah sosok yang sangat bijaksana dan matang. Dia seorang pemimpin. Dan fakta bahwa dia memiliki sikap seperti ini terkait penghargaan tersebut menunjukkan banyak hal tentang dirinya."



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