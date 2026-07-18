Laporta: Timnas Maroko kuat... dan inilah alasan kekalahannya dari Prancis

Juan Laporta, Presiden FC Barcelona, memuji tim nasional Maroko atas penampilan yang ditunjukkan dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko berhasil mencapai babak perempat final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, sebelum akhirnya kalah 0-2 dari Prancis.

Dalam pernyataannya kepada Channel 2 Maroko, Laporta mengatakan: "Timnas Maroko memiliki potensi yang sangat besar, dan saya sangat senang menonton mereka di televisi, karena mereka sangat kuat dan berbakat."

Ia menjelaskan: “Ada (Ezzedine) Ounahi yang bermain di Girona, dan ada pemain-pemain yang sangat bagus di lini tengah dan lini depan, serta sang pencetak gol.”

Mengenai alasan tersingkirnya Maroko dari Piala Dunia, Laporta mengatakan: “Maroko menghadapi situasi khusus saat melawan Prancis, dan saya rasa pertandingan itu sedikit berbeda dari apa yang dilakukan tim nasional sejak awal hingga akhir Piala Dunia.”

Ia menambahkan: “Namun, Piala Dunia terakhir ini dianggap sebagai kesuksesan bagi Maroko, itu jelas.”

Saat ini, Laporta berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026, di mana tim nasional Spanyol akan menghadapi Argentina, besok Minggu, di Stadion MetLife, New Jersey.