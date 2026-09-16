Presiden Barcelona, Joan Laporta, melancarkan serangan terhadap pencalonan Madrid dan Casablanca sebagai tuan rumah final Piala Dunia 2030, dengan menuntut agar stadion Camp Nou baru dicalonkan sebagai opsi ketiga, serta menegaskan bahwa stadion Blaugrana adalah yang paling layak menggelar acara terpenting di dunia.

Pernyataan keras Laporta itu disampaikan melalui Catalunya Ràdio dan Cadena SER dalam acara perayaan 50 tahun siaran radio pertandingan sepak bola dalam bahasa Katalan, di mana ia mengatakannya secara terus terang: "Pilihannya seharusnya bukan Casablanca atau Madrid, melainkan Camp Nou. Casablanca dan Madrid itu sama saja."

Presiden Barcelona itu mengusulkan stadion Blaugrana sebagai kandidat sejati untuk menjadi tuan rumah final, dan berupaya keras menjadikannya "opsi ketiga" di hadapan stadion Santiago Bernabeu serta stadion Hassan II yang tengah dinanti.

Laporta menilai bahwa kapasitas stadion baru yang mencapai 105 ribu penonton adalah alasan kuat yang mendorong FIFA untuk mempertimbangkannya, seraya menunjuk bahwa stadion Santiago Bernabeu pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1982, serta menegaskan bahwa menggelar final 2030 di Camp Nou akan menambah ketenaran global bagi Barcelona.

Sikap Tegas soal Isu Ceuta

Laporta tidak berhenti pada isu Piala Dunia, tetapi juga menyinggung kontroversi yang dipicu oleh dukungan sejumlah pemain terhadap kota Ceuta sebelum pertandingan Elche melawan Real Madrid, ketika mereka mengenakan kaus bertuliskan "Kami semua Kabayas".

Presiden Barcelona itu menegaskan sikap klubnya yang membela kebebasan berekspresi, dengan berkata: "Terkait Ceuta, klub berdiri membela kebebasan berekspresi. Kami memberi para pemain kami kebebasan untuk menyampaikan pernyataan semacam ini."

Laporta juga mengomentari peristiwa yang mengiringi pertandingan Elche, dengan menegaskan bahwa simbol-simbol tidak seharusnya menimbulkan masalah selama tidak membawa pesan kebencian, dalam isyarat yang jelas terhadap apa yang terjadi.

Ia berkata: "Apa yang terjadi di Elche tidak seharusnya dinormalisasi."

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Ia memberikan beberapa contoh untuk memperjelas filosofinya: "Ini menjamin kemungkinan untuk mengibarkan bendera Catalunya, bendera Estelada, atau bendera Barcelona secara wajar. Selama tidak mengungkapkan kebencian, saya rasa hal itu harus dihormati."