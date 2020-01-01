UEFA Nations League

Laporan Pertandingan: Belanda vs Polandia

Rizkaart Cendradiputra
Online Journalist
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Georginio Wijnaldum Memphis Depay Netherlands
Getty Images
Belanda akan melakoni laga perdana tanpa Ronald Koeman yang menerima pinangan Barcelona.

Belanda menjamu Polandia dalam laga perdana UEFA Nations League Grup A1 di Johan Cruijff Arena, Sabtu (5/9) dini hari WIB.

Susunan Pemain

Belanda: Jasper Cillessen; Hans Hateboer, Joel Veltman, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong; Steven Bergwijn, Memphis Depay, Quincy Promes.

Cadangan:  Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs, Kevin Strootman, Ryan Babel, Donny van de Beek, Owen Wijndal, Leroy Fer, Marco Bizot, Luuk de Jong, Kenny Tate, Tim Krul.

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    Polandia: Wojciech Szczesny; Tomasz Kedziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski; Sebastian Szymanski, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Kamil Jozwiak; Piotr Zielinski; Krzysztof Piatek.

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    Cadangan: Kamil Grosicki, Karol Linetty, Maciej Rybus, Bartlomiej Dragowski, Lukasz Fabianski, Michal Karbownik, Arkadiusz Milik, Pawel Bochniewicz, Jakub Moder, Sebastian Walukiewicz, Jacel Goralski, Artur Jedrzejczyk.

    Ringkasan

    Jalannya Pertandingan

     

     

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