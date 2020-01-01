Laporan Pertandingan: Belanda vs Polandia
Belanda menjamu Polandia dalam laga perdana UEFA Nations League Grup A1 di Johan Cruijff Arena, Sabtu (5/9) dini hari WIB.
Susunan Pemain
Belanda: Jasper Cillessen; Hans Hateboer, Joel Veltman, Virgil van Dijk, Nathan Ake; Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong; Steven Bergwijn, Memphis Depay, Quincy Promes.
Cadangan: Mohamed Ihattaren, Perr Schuurs, Kevin Strootman, Ryan Babel, Donny van de Beek, Owen Wijndal, Leroy Fer, Marco Bizot, Luuk de Jong, Kenny Tate, Tim Krul.
Polandia: Wojciech Szczesny; Tomasz Kedziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski; Sebastian Szymanski, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Kamil Jozwiak; Piotr Zielinski; Krzysztof Piatek.
Cadangan: Kamil Grosicki, Karol Linetty, Maciej Rybus, Bartlomiej Dragowski, Lukasz Fabianski, Michal Karbownik, Arkadiusz Milik, Pawel Bochniewicz, Jakub Moder, Sebastian Walukiewicz, Jacel Goralski, Artur Jedrzejczyk.
Ringkasan
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Jalannya Pertandingan