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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Laporan medis mengungkap nasib Hamdi Fathi dan Hossam Abdel Majeed bersama timnas Mesir

H. Fathi
H. Abdelmaguid
Egypt
World Cup
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Mesir
Selandia Baru
Kanada

Akibat rumor tersebut, muncul

Meskipun merayakan kemenangan bersejarah atas Selandia Baru dan memuncaki Grup 7 di Piala Dunia 2026, tim nasional Mesir mengalami pukulan telak akibat cedera yang dialami dua pemainnya, Hamdi Fathi dan Hossam Abdel Majeed, pada malam yang dipenuhi kebanggaan sekaligus kesedihan.

Pihak manajemen tim nasional sepak bola Mesir mengumumkan detail cedera yang dialami para pemain "Al-Fara'una" selama pertandingan terakhir melawan Selandia Baru, yang berakhir dengan kemenangan bersejarah 3-1.

Ibrahim Hassan, manajer tim nasional, menegaskan bahwa hasil pemindaian yang dijalani Hamdi Fathi di bawah pengawasan Dr. Mohamed Abu Al-Ela, dokter tim nasional, menunjukkan bahwa pemain tersebut mengalami cedera pada otot paha belakang selama pertandingan melawan Selandia Baru.

Hassan menjelaskan, dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh situs web Federasi Sepak Bola Mesir, bahwa kembalinya Fathi untuk berpartisipasi dalam pertandingan akan ditentukan berdasarkan seberapa baik responsnya terhadap program terapi yang telah disusun untuknya.

Ia menambahkan bahwa hasil pemindaian yang dilakukan terhadap bek Husam Abdel Majeed menunjukkan tulang wajahnya dalam kondisi baik, dan pemain tersebut akan kembali berlatih serta bergabung dengan tim nasional sesuai dengan protokol pengobatan yang diterapkan untuk jenis cedera ini.

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Timnas Mesir sebelumnya berhasil meraih kemenangan bersejarah atas Selandia Baru dengan skor 3-1, pada putaran kedua Grup 7 dalam ajang Piala Dunia 2026.

Dengan kemenangan ini, “Al-Fara’ana” mengumpulkan 4 poin dan memuncaki klasemen grup, sebuah pencapaian yang tercatat untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Mesir di Piala Dunia.

Ia juga menyoroti bahwa tim medis tim nasional terus memantau kondisi kedua pemain yang cedera sepanjang waktu, guna mempersiapkan mereka untuk tahap selanjutnya dalam turnamen ini, seiring upaya Mesir untuk melanjutkan perjalanan bersejarahnya di Piala Dunia.

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