Langkah tegas AFC menentukan nasib Piala Asia

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) bersama Panitia Lokal Penyelenggara mengumumkan jadwal pertandingan Piala Asia Arab Saudi 2027 serta stadion-stadion penyelenggara, di mana edisi ke-19 turnamen ini akan dimulai pada 7 Januari mendatang, melalui laga yang mempertemukan timnas Arab Saudi dengan Palestina di ibu kota Riyadh.

Laga pembuka akan digelar pada pukul 20.00 waktu setempat di Stadion King Fahd Sports City, yang mampu menampung sekitar 72 ribu penonton, dalam turnamen yang untuk pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan oleh Arab Saudi, dengan partisipasi 24 tim yang bersaing memperebutkan gelar benua.

Sesuai jadwal yang diumumkan, laga fase grup akan berakhir pada 20 Januari, kemudian pertandingan babak 16 besar dimulai pada tanggal 22 bulan yang sama, sementara laga perempat final digelar pada 28 dan 29 Januari, serta dua laga semifinal pada 1 dan 2 Februari, sebelum turnamen ditutup dengan laga final pada 5 Februari, tepat pukul 20.00 waktu setempat, di stadion yang sama.

Pertandingan turnamen yang berjumlah 51 laga ini akan digelar di 8 stadion yang tersebar di 3 kota Arab Saudi, dengan rincian 5 stadion di Riyadh, dua stadion di Jeddah, dan satu stadion di Khobar.

Turnamen ini terdiri dari 6 grup, yang masing-masing meloloskan peraih peringkat pertama dan kedua, di samping 4 tim peringkat ketiga terbaik, menuju babak 16 besar.

Berikut pembagian grupnya:

- Grup A: Arab Saudi, Kuwait, Oman, Palestina.

- Grup B: Uzbekistan, Bahrain, Korea Utara, Yordania.

- Grup C: Iran, Suriah, Kirgizstan, China.

- Grup D: Australia, Tajikistan, Irak, Singapura.

- Grup E: Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Vietnam, Yaman.

- Grup F: Jepang, Qatar, Thailand, Indonesia.

Penentuan jadwal pertandingan mempertimbangkan pembagian laga agar sesuai dengan kebutuhan siaran televisi dan aspek komersial, di samping pengaturan lokal yang bertujuan meningkatkan kehadiran penonton dan memperbaiki pengalaman para suporter.

Pengumuman jadwal ini muncul di tengah pertanyaan yang mengemuka mengenai kemungkinan penundaan turnamen hingga tahun 2028, dengan latar belakang perkembangan situasi regional.

Presiden AFC, Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, sebelumnya menegaskan bahwa konfederasi terus memantau perkembangan terbaru, dan bahwa keputusan akhir mungkin menunggu hingga akhir November, dengan tetap membuka opsi penundaan apabila kondisi mengharuskannya.

Sebaliknya, Panitia Lokal Penyelenggara Arab Saudi, pada 15 Oktober ini, menegaskan berlanjutnya persiapan sesuai jadwal yang diumumkan, dengan koordinasi bersama AFC dan pihak-pihak terkait, sebagai penegasan untuk terus melangkah maju dalam persiapan menjadi tuan rumah turnamen benua tersebut.

Anda dapat melihat jadwal pertandingan di sini