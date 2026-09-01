Direktur olahraga Bayern Munich, Christoph Freund, telah mengonfirmasi bahwa FC Bayern Munich tidak akan lagi merekrut pemain baru pada Deadline Day. Namun, masih ada kemungkinan pergerakan di sisi pemain keluar, dengan pria 49 tahun itu juga menanggapi rumor soal Sacha Boey dan Hiroki Ito.

"Kami tidak akan punya pemain masuk lagi. Kami sangat senang dengan skuad kami saat ini, dengan komposisi yang kami miliki. Untuk pemain keluar, masih ada sesuatu yang bisa terjadi," kata Freund dalam konferensi pers jelang laga DFB-Pokal di markas VfL Osnabrück.

Terutama Boey, juara rekor Jerman itu ingin melepasnya. Belakangan muncul rumor bahwa bek kanan itu bisa pindah ke Hamburger SV. Kepulangan lagi ke Galatasaray juga masih bisa terjadi, mengingat jendela transfer di Turki masih dibuka sedikit lebih lama.

Sacha Boey harus berlatih secara individu di FC Bayern

Akibat negosiasi yang berjalan lambat dan fakta bahwa Boey sama sekali tidak lagi memainkan peran dalam rencana Vincent Kompany, ia kini bahkan sudah "dikeluarkan" dari latihan tim dan harus menjaga kebugarannya secara individu.

"Sacha bugar, tetapi setelah berkoordinasi dengan Vinnie [Kompany] dan dia, kami memutuskan bahwa dia berlatih secara individu, karena saat ini ada beberapa pembicaraan yang berlangsung," jelas Freund soal perlakuan khusus terhadap Boey.

Sebaliknya, kepergian Ito tampaknya bukan isu di klub juara rekor itu, setelah baru-baru ini ada laporan mengenai kemungkinan kepindahan ke Amsterdam, ke Ajax. "Untuk Hiroki, tidak ada sesuatu yang mendesak. Saya juga membaca rumor itu, tetapi sampai saat ini tidak ada kebenarannya. Kami merencanakan dia tetap bersama kami," ujar Freund tentang bek tengah tersebut.

Arjon Ibrahimovic, sebaliknya, akan meninggalkan Bayern menuju Augsburg. Menurut laporan Sky , rival sesama Bundesliga itu membayar biaya peminjaman sebesar 500.000 euro dan bisa merekrut pemain 20 tahun tersebut secara permanen pada musim panas mendatang berkat opsi pembelian senilai delapan juta euro. Bayern juga mengamankan klausul penjualan kembali.



