Klub Arsenal mengambil langkah langka dengan menegaskan dalam sebuah pernyataan di situs resmi klub bahwa mereka memperkirakan akan merampungkan lebih banyak transfer selama bursa transfer musim panas saat ini.

Arsenal mengalami awal yang mengecewakan di bursa transfer musim panas, dan hingga kini baru mampu merekrut winger internasional Yunani Christos Tzolis, yang dinilai sebagai pengganti nyata Leandro Trossard, serta kiper cadangan Illan Meslier.

Arsenal kalah dari Chelsea dalam perburuan Morgan Rogers dari Aston Villa, dan mereka merasa frustrasi hingga saat ini dalam upaya menuntaskan transfer kapten Newcastle Bruno Guimaraes, sementara spekulasi masih mengepung kepindahan bintang Real Madrid Vinicius Junior ke klub London tersebut, selain itu penyerang Atletico Madrid dan salah satu target Arsenal, Julian Alvarez, lebih memilih untuk bergabung dengan Barcelona.

Menurut surat kabar Inggris "Metro", situs resmi Arsenal memuat sebuah artikel yang mengulas laga persahabatan yang akan berlangsung Sabtu mendatang melawan Girona, dengan salah satu kutipan berbunyi: "Dua pemain baru telah bergabung dengan skuad pada masa pramusim - kiper Illan Meslier dan penyerang Christos Tzolis - dan diperkirakan akan ada lebih banyak yang menandatangani kontrak sebelum bursa transfer berakhir".

Pelatih Arsenal Mikel Arteta menambahkan dalam sebuah wawancara dengan situs resmi klub: "Banyak hal yang sedang berlangsung. Kita semua tahu konteks bursa transfer ini".

Ia mengisyaratkan: "Mulai dari pemilik hingga dewan direksi, direktur olahraga dan saya, kami tahu bahwa kami ingin membawa klub ini ke level yang berbeda".

Ia menjelaskan: "Hal itu membutuhkan tim yang lebih baik dan individu yang lebih baik. Kami telah mengidentifikasi kekurangan-kekurangan kami, peluang untuk berkembang dan membaik, mengembangkan gaya permainan kami, serta apa yang diperlukan untuk mewujudkannya".

Ia melanjutkan: "Kami berharap dalam waktu yang sangat dekat dapat mulai menata segala sesuatu dengan cara yang sangat nyata".