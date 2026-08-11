Langkah resmi memicu spekulasi: apakah Barcelona telah merampungkan transfer Rodri?

Situs resmi liga Spanyol "La Liga" menambah kontroversi seputar transfer Rodri, gelandang Manchester City, ke barisan Barcelona pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Liga Spanyol menempatkan Rodri di halaman depan situs resminya, dalam langkah yang bertepatan dengan mendekatnya kepindahan bintang Manchester City itu ke Barcelona, setelah ia menolak bergabung dengan Real Madrid.

Sementara negosiasi antara Barcelona dan Manchester City mendekati akhir, dengan tersisa beberapa detail kecil sebelum kesepakatan rampung, liga Spanyol mulai bersiap untuk apa yang bisa menjadi salah satu transfer paling menonjol dalam kompetisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam isyarat yang menarik perhatian, situs resmi liga Spanyol menyambut para pengunjungnya dengan video yang menampilkan momen-momen terbaik Rodri dengan seragam Villarreal dan Atletico Madrid, di saat pemain tersebut masih terikat dengan Manchester City.

Video itu muncul disertai pesan yang mengenang awal karier sang pemain di kompetisi tersebut, yang berbunyi: "Sebelum dinobatkan sebagai juara dunia bersama timnas Spanyol, Rodri sebenarnya sudah mulai menunjukkan potensinya di LaLiga. Kenanglah kembali sebagian momen terbaiknya bersama Villarreal dan Atletico Madrid, dari penguasaannya atas lini tengah dan pembacaan permainannya yang cerdas, hingga kualitas yang menjadikannya salah satu pemain sepak bola terbaik."

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", langkah tersebut datang pada waktu yang mencolok, karena data menunjukkan mendekatnya kembalinya gelandang Spanyol itu ke kompetisi yang menyaksikan kemunculan dan kegemilangannya sebelum ia pindah ke Manchester City.

Apa perkembangan terbaru transfer ini?

Dalam konteks yang sama, sebuah laporan pers mengungkap perkembangan baru dalam upaya Barcelona merekrut Rodri, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Laporan-laporan pers dalam beberapa jam terakhir menyebutkan bahwa Barcelona mengajukan tawaran senilai 50 juta euro, tetapi klub Inggris tersebut menolaknya.

Adapun surat kabar "Sport" menegaskan bahwa Barca siap menggelontorkan 60 juta euro untuk pemain terbaik Piala Dunia 2026.

Jumlah ini pun masih belum cukup, sebab meski hubungannya baik dengan Barcelona, Manchester City tidak siap melepas peraih Ballon d'Or 2024, salah satu pemain terbaiknya, dengan harga yang murah.

Meski demikian, "Marca" menunjukkan bahwa kesepakatan antara dua raksasa Eropa itu masih jauh dari jangkauan, karena Manchester City menetapkan harga pemain berusia 30 tahun tersebut sebesar 70 juta euro, dan jumlah ini setidaknya diperlukan untuk meyakinkan City melepasnya, terlebih karena mereka harus mengeluarkan dana besar untuk menggantinya.

Kembali setelah lebih dari 7 tahun

Rodri belum pernah tampil dalam pertandingan Liga Spanyol sejak 18 Mei 2019, ketika ia menjalani laga terakhirnya dengan seragam Atletico Madrid melawan Levante, dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2.

Sejak saat itu, sang pemain pindah ke Manchester City, di mana ia berubah menjadi salah satu gelandang terpenting di dunia, sebelum akhirnya dinobatkan dengan penghargaan Ballon d'Or pada 2024.

Jika kepindahannya ke Barcelona rampung, Rodri akan kembali ke "LaLiga" setelah lebih dari tujuh tahun sejak penampilan terakhirnya di kompetisi tersebut, tetapi kali ini sebagai salah satu bintang paling menonjol sepak bola dunia.

Ballon d'Or kembali ke Liga Spanyol?

Transfer ini memperoleh arti penting tambahan jika rampung, mengingat kepindahan Rodri ke Barcelona akan mengembalikan seorang peraih Ballon d'Or ke Liga Spanyol, untuk pertama kalinya sejak kepindahan Cristiano Ronaldo ke Real Madrid pada 2009.

Sementara kepindahan Rodri belum resmi dituntaskan hingga kini, penempatan fotonya dan video momen-momen terbaiknya di Liga Spanyol pada halaman depan situs "LaLiga" datang pada waktu yang sulit untuk diabaikan.