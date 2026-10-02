Langkah pertama: pernyataan baru dari Manchester City terkait kasus bersejarahnya

Manchester City mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan banding atas keputusan komisi independen yang menyatakan klub bersalah melakukan pelanggaran terhadap aturan keuangan Liga Primer Inggris, dalam langkah resmi pertama klub untuk membela diri.

Liga Primer Inggris mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangannya selama 9 musim, di samping menyatakan klub bersalah atas sebagian besar tuduhan terkait ketidakkooperatifan dalam penyelidikan.

Manchester City memiliki tenggat waktu hingga akhir hari Jumat untuk mengajukan banding, sebelum klub memastikan bahwa mereka telah mengambil langkah tersebut secara resmi.

Manchester City menyatakan dalam pernyataan resmi siang ini: "Manchester City memastikan bahwa pada pukul 19.00 hari Kamis, 1 Oktober 2026, klub telah mengajukan banding menyeluruh atas keputusan komisi Liga Primer Inggris, terkait prosedur disipliner khusus liga."

Klub menambahkan: "Posisi tegas klub adalah bahwa keputusan tersebut, atas sejumlah dasar, mengandung kesalahan mendasar yang jelas dalam hal hukum, prinsip, dan fakta, serta merupakan keputusan yang tidak sahih."

Klub melanjutkan: "Klub tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan Liga Primer Inggris kepadanya, dan terdapat kumpulan bukti kuat yang menyeluruh yang mendukung seluruh posisi kami terkait kasus ini. Kami akan terus menghormati proses hukum yang semestinya, dan kami terikat untuk lebih membatasi apa yang dapat kami sampaikan hingga seluruh prosedur selesai."

Langkah banding dari Manchester City ini datang tanpa kejutan besar, mengingat klub sejak dituduh tiga tahun lalu bersikukuh atas ketidakbersalahannya dari seluruh pelanggaran yang dituduhkan, yang mengacu pada periode antara tahun 2009 dan 2018.

Menurut Liga Primer Inggris, komisi menyimpulkan bahwa Manchester City telah "menggelembungkan" pendapatan dan menurunkan biaya sebesar lebih dari 900 juta pound sterling selama 9 musim, dengan tujuan tampak sesuai dengan aturan keuangan.

Komisi juga menilai bahwa klub menyajikan "pembukuan yang tidak benar dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari situasi keuangannya".

Jika banding ditolak, Manchester City bisa menghadapi sanksi yang sangat berat, karena telah muncul berbagai kemungkinan yang berkisar antara denda finansial, larangan transfer, dan pengurangan poin, di samping kemungkinan pencabutan gelar-gelar yang diraih selama periode yang tercakup dalam pelanggaran yang dituduhkan, bahkan sanksi dalam bentuk paling ekstremnya bisa mencapai degradasi melalui tingkatan Liga Inggris.