Di antara dua laga besar melawan Manchester City dan Barcelona di Liga Champions, Paris Saint-Germain kembali ke kompetisi Ligue 1 saat bertandang ke Strasbourg dalam laga pekan ketujuh, Sabtu malam ini.

Menurut situs Foot Mercato, pelatih Paris Luis Enrique memilih mengistirahatkan sebagian besar bintang timnya saat menghadapi Strasbourg, sebagai persiapan menjalani pertarungan panas melawan Barcelona pada Selasa mendatang.

Tidak mengherankan bila Enrique, setia pada filosofinya yang berlandaskan pengaturan menit bermain para pemain dan rotasi susunan pemain, mengandalkan tim yang berbeda secara mencolok dari tim yang membawa pulang tiga poin saat melawan Manchester City.

Enrique hanya mempertahankan Safonov, Zaire-Emery yang akan mengenakan ban kapten, dan Akliouche di posisi mereka dalam susunan pemain inti, yang juga menyaksikan kembalinya sejumlah pemain. Yang paling menonjol adalah Ferran Torres di posisi ujung tombak, Kvaratskhelia di sayap kiri, dan Joao Neves di lini tengah.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Banyak bintang yang duduk di bangku cadangan Paris, seperti Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Vitinha, Doue, Pacho, Nuno Mendes, dan Fabian Ruiz.

Berikut susunan pemain Paris Saint-Germain:

Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Neves, Beraldo, Drew, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Sementara susunan pemain Strasbourg sebagai berikut:

Jorgensen, Antwi, Mitchell, Koulibaly, Ouso, Diop, Esugo, Yassine Jessim, Reyna, Baldi, Harder



