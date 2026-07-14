Langkah luar biasa... FIFA menanggapi kontroversi wasit di Piala Dunia dengan keputusan baru

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengambil keputusan baru terkait teknologi Video Assistant Referee (VAR) menjelang dimulainya babak semifinal Piala Dunia 2026, sebagai langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan teknis setelah kontroversi wasit yang mewarnai pertandingan-pertandingan babak gugur.

Menurut surat kabar Inggris "Mirror", FIFA memutuskan untuk memindahkan wasit VAR ke dalam stadion yang menjadi tuan rumah kedua pertandingan semifinal, alih-alih mengelola seluruh situasi dari Pusat Operasi di kota Dallas, seperti yang diterapkan selama sebagian besar pertandingan turnamen.

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kritik terhadap kinerja wasit selama babak-babak sebelumnya, terutama setelah sejumlah insiden kontroversial di babak perempat final.

Tim VAR akan ditempatkan di dalam stadion tempat pertandingan Prancis melawan Spanyol di kota Dallas, sementara tim lainnya berada di dalam stadion tempat pertandingan Inggris melawan Argentina di Atlanta.

Teknologi video telah memicu kontroversi luas dalam lebih dari satu pertandingan, terutama saat gol timnas Mesir melawan Argentina di babak 16 besar dibatalkan, setelah wasit menilai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Lisandro Martínez di awal serangan, sebuah keputusan yang memicu protes luas di kubu Mesir.

Selain itu, pertandingan antara Inggris dan Norwegia juga menyaksikan pembatalan tendangan penalti untuk tim Inggris, meskipun para pemainnya menuntut agar penalti itu diberikan setelah Ged Spence terjatuh di dalam kotak penalti akibat kontak dengan salah satu bek Norwegia.

Sebelum babak perempat final, semua wasit VAR mengelola pertandingan dari Pusat Penyiaran Internasional di kota Dallas, terlepas dari kota mana yang menjadi tuan rumah pertandingan, sebelum FIFA mulai menguji coba sistem baru ini dalam sejumlah pertandingan terbatas, dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsinya secara resmi pada babak semifinal.

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Kehadiran wasit video di dalam lapangan bertujuan untuk menyediakan solusi cadangan jika terjadi gangguan teknis atau putusnya koneksi dengan pusat operasi utama, sehingga memungkinkan peninjauan tayangan ulang dan pemberitahuan keputusan kepada wasit lapangan tanpa mengganggu jalannya pertandingan.

Dan Hunt, pemilik klub Dallas FC asal Amerika Serikat dan anggota Komite Penyelenggara Piala Dunia, mengatakan: “Pertandingan-pertandingan ini dipenuhi dengan banyak kejadian menarik, dan sulit bagi hanya empat wasit untuk mengelola segala yang terjadi di dalam lapangan, terutama dengan luasnya area lapangan.”

Ia menambahkan: “Saya senang ada wasit VAR di dalam lapangan, meskipun saya belum tahu bagaimana mekanisme komunikasi antara mereka dan wasit lapangan akan berjalan.”

Dalam konteks yang sama, FIFA menugaskan wasit asal El Salvador, Ivan Barton, untuk memimpin pertandingan antara Prancis dan Spanyol. Ia akan dibantu oleh David Moran dari El Salvador dan Antonio Bobero dari Nikaragua, duo yang telah mendampinginya dalam tiga pertandingan sebelumnya selama turnamen ini.

Wasit asal Polandia, Tomasz Kwiatkowski, akan bertugas sebagai wasit video utama (VAR), yang merupakan salah satu wasit paling berpengalaman di bidang ini, setelah memimpin ruang teknologi video pada final Piala Dunia 2022 antara Prancis dan Argentina, dengan dibantu oleh wasit asal Belanda, Dennis Hegler, dan wasit asal Meksiko, Guillermo Pacheco.

Barton sempat menjadi sorotan di turnamen ini setelah menjadi wasit pertama yang mengeluarkan kartu merah karena menutup mulut, saat ia mengusir Miguel Almirón dalam pertandingan Paraguay melawan Turki bulan lalu.

Meskipun bermain dengan pemain lebih sedikit, tim nasional Paraguay berhasil mempertahankan keunggulannya dan menang dengan skor 1-0, sebelum Almirón kemudian meminta maaf kepada rekan-rekannya atas insiden tersebut.