Langkah demi langkah... Maroko menghancurkan impian Kanada dan menanti "pertandingan balas dendam"

Tim nasional Maroko berhasil melaju dengan mudah ke perempat final Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Kanada 3-0 pada Sabtu malam.

Para pemain timnas Maroko dan Kanada sama-sama gagal mencetak gol pada babak pertama, sehingga skor tetap imbang tanpa gol.

Namun, pasukan asuhan pelatih Mohamed Wahbi memasuki babak kedua dengan tekanan serangan yang intens, yang berujung pada gol pertama melalui tendangan keras dari Azzedine Ounahi pada menit ke-50 setelah menerima umpan silang dari Hakimi.

Ounahi kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-82 setelah menerima umpan akurat dari Ibrahim Diaz.

Sofyan Rahimi menutup hat-trick tim Atlas Black pada menit kedelapan waktu tambahan (90+8).

Timnas Maroko akan menghadapi pemenang pertandingan antara Prancis dan Paraguay di babak perempat final.

Maroko akan menghadapi laga balas dendam jika berhadapan dengan Prancis, yang mengalahkan “Singa Atlas” di semifinal Piala Dunia 2022.