Manchester United membuka investigasi internal untuk menilai kerugian finansial dan olahraga yang menurut klub mungkin mereka alami akibat pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepada tetangga mereka, Manchester City, dalam langkah yang bertepatan dengan perkembangan terbaru dalam kasus yang tengah ditangani Liga Primer Inggris.

Surat kabar "The Athletic" mengungkap bahwa manajemen United meninjau dampak hasil musim-musim sebelumnya terhadap pendapatan klub, termasuk hadiah finansial dan pemasukan yang terkait dengan partisipasi di Liga Champions Eropa, pada periode-periode ketika Manchester City mengungguli tetangganya di klasemen liga.

Peninjauan tersebut mencakup musim-musim ketika United mengakhiri liga sebagai runner-up di bawah City, terutama 2011-2012 di bawah kepemimpinan Alex Ferguson, 2017-2018 bersama Jose Mourinho, dan 2020-2021 selama periode Ole Gunnar Solskjaer.

Peninjauan itu juga mencakup musim 2015-2016, ketika United menempati posisi kelima di belakang City yang menduduki posisi keempat, sehingga kehilangan tiket Liga Champions Eropa karena selisih gol.

Langkah ini tidak sebatas menghitung selisih dalam peringkat liga, karena klub mengkaji dampak hasil-hasil potensial tersebut terhadap sumber-sumber pemasukan yang terkait dengan gelar dan lolos ke kompetisi Eropa, dalam upaya menentukan nilai finansial dari kerugian yang mungkin mereka alami sepanjang tahun-tahun lalu.

Peninjauan tersebut mencakup periode kepemimpinan Chief Executive saat ini, Omar Berrada, yang sebelumnya bekerja selama bertahun-tahun di jabatan-jabatan manajerial di dalam grup Manchester City, sebelum pindah ke United.

Di sisi lain, Manchester City tetap berpegang pada sikap sebelumnya, menegaskan bahwa prosedur terkait kasus tersebut masih berlangsung dan bersifat rahasia, tanpa mengubah sikap mereka yang menolak tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada mereka.

Sejumlah klub Liga Primer Inggris tengah mengarahkan perhatian pada hasil akhir prosedur tersebut, di tengah pencarian opsi-opsi hukum yang mungkin memungkinkan untuk menuntut ganti rugi apabila kasus tersebut berujung pada penjatuhan sanksi final terhadap Manchester City, hal yang dapat membuka pintu bagi sengketa finansial antarklub.