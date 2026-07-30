Bek Al Hilal asal Portugal, Joao Cancelo, masih menanti kepastian kepindahannya kembali ke Barcelona, sehingga hingga saat ini belum bergabung dengan pemusatan latihan Al Zaeem.

Cancelo menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Barca, di mana kontraknya bersama Al Hilal berlaku hingga musim panas 2027.

Cancelo mendapatkan beberapa hari libur setelah tampil di Piala Dunia 2026, yang mana timnas Portugal harus tersingkir di babak 16 besar di tangan Spanyol.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Cancelo terus berlatih secara individu di Portugal untuk menjaga kebugaran fisiknya.

Jika kesepakatan ini rampung, Cancelo akan menjalani periode ketiganya mengenakan kostum Barcelona, meski hal itu dianggap sebagai kelanjutan dari periode keduanya, setelah ia bermain di bawah asuhan pelatih Hansi Flick selama paruh kedua musim lalu.

Sebelumnya, pemain ini pernah mengenakan kostum klub Catalan tersebut, dengan status pinjaman dari Manchester City pada musim 2023-2024.

Cancelo membagikan sebuah foto melalui akun "Instagram"-nya saat berlatih di fasilitas olahraga di kawasan Algarve, di selatan Portugal.

Pemain ini berlatih bersama para pelatih fisik pribadi, di antaranya Julerson Diaz, dengan tujuan mencapai kebugaran terbaik yang mungkin sebelum kemungkinan kembali bekerja di bawah asuhan Flick, serta memastikan tampil dengan level istimewa sejak momen pertama.

Cancelo kini semakin dekat untuk kembali ke Barca, sementara negosiasi antara kedua belah pihak berlangsung dengan tempo yang cepat.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa nilai transfer ini bisa mencapai sekitar 10 juta euro, setelah Al Hilal menurunkan tuntutan finansial awalnya.