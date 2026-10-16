Arsenal khawatir Barcelona kembali menghalangi jalannya dan menggagalkan upaya mereka merekrut Julian Alvarez, striker Atletico Madrid.

Alvarez masih menjadi salah satu target utama Mikel Arteta, manajer Arsenal, namun pilihan agen baru sang pemain bisa memberatkan timbangan ke arah klub Katalan, dan inilah yang dikhawatirkan para pejabat di Inggris.

Menurut surat kabar Sport, Alvarez sudah hampir menyerahkan masa depannya kepada Pablo Barquero, agen yang menangani transfer Rodri ke Barcelona pada musim panas lalu.

Informasi ini memunculkan kekhawatiran di lingkungan Arsenal. Klub London itu sudah berbulan-bulan berupaya mendatangkan striker Argentina tersebut, tetapi kembali menghadapi kendala yang sangat mereka kenal, yaitu keinginan pemain untuk mengenakan kostum Barcelona.

Julian Alvarez yang berusia 26 tahun baru-baru ini memutuskan mengakhiri hubungan profesionalnya dengan Fernando Hidalgo, agen yang menangani kariernya sejak ia berusia 15 tahun.

Perpisahan itu terjadi setelah musim panas yang sangat rumit, yang diwarnai upaya gagal untuk meninggalkan Atletico Madrid dan bergabung dengan Barcelona.

Pada awalnya, Javier Pastore, mantan pesepak bola Argentina dan agen Enzo Fernandez, menjadi kandidat terkuat untuk mengelola kariernya. Namun negosiasi berjalan ke arah yang berbeda, dan Pablo Barquero kini menjadi pihak dengan peluang terbesar untuk menjadi agen barunya.

Situs Sport Witness menilai keputusan Alvarez menggunakan jasa agen yang memiliki hubungan sangat baik dengan Barcelona bisa menjadi indikasi arah masa depannya.

Hal itu tidak berarti transfernya sudah mendekati kesepakatan, tetapi bisa mengisyaratkan bahwa sang striker sedang membuka jalan bagi upaya baru untuk bergabung dengan Camp Nou.

Bagi Arsenal, langkah ini menjadi alasan baru untuk khawatir. Mikel Arteta menilai Alvarez sangat cocok dengan proyek olahraganya, berkat pergerakan, kemampuannya mencetak gol, serta pengalamannya di level kompetisi tertinggi.

Klub London itu sebelumnya sudah pernah mencoba merekrutnya pada musim panas lalu tanpa hasil, namun mereka masih bertahan dengan ketertarikan untuk mendatangkannya pada 2027.

Kebutuhan untuk memperkuat lini serang juga berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi Viktor Gyokeres, yang hingga kini belum menampilkan level yang diharapkan darinya.

Menurut situs TEAMtalk, Arsenal bisa saja mempertimbangkan untuk melepas strikernya tersebut jika berhasil menuntaskan transfer sang striker Argentina.

Klub Inggris itu yakin kemampuan finansial mereka memungkinkan untuk melakukan transfer berkelas berat. Laporan terbaru juga menyebutkan bahwa Atletico Madrid mungkin telah menurunkan tuntutan finansialnya menjadi 120 juta euro, setelah sebelumnya perkiraan mencapai 150 juta euro selama bursa transfer musim panas.