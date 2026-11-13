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Bruno Fernandes, kapten Manchester United, memicu kontroversi besar di kalangan suporter klub Inggris itu, setelah mengunggah pesan perpisahan untuk Michael Carrick, beberapa jam usai pengumuman pemecatan sang pelatih. Langkah tersebut kembali memunculkan perselisihan sebelumnya antara kedua pihak terkait pilihan taktik, dan menimbulkan pertanyaan mengenai sikap pemain terhadap krisis yang tengah dialami tim.

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Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, Fernandes mengunggah foto dirinya bersama Carrick melalui akun "Instagram" miliknya, yang disertai sebuah pesan singkat yang berbunyi: "Terima kasih atas segalanya, pelatih".

Namun unggahan itu menuai kritik dari sejumlah pendukung Manchester United, yang mengecam waktu pengiriman pesan tersebut, dan menilai bahwa sang kapten tim belum menampilkan level yang diharapkan darinya sepanjang musim, terutama di tengah menurunnya hasil dan performa.

Unggahan itu memunculkan gelombang komentar penuh kemarahan, di mana salah satu pendukung menggambarkan tindakan pemain asal Portugal itu sebagai "kelancangan", sementara yang lain mengkritik levelnya sepanjang musim, dengan menganggap bahwa ia tidak berada dalam posisi yang membolehkannya untuk mengucapkan terima kasih kepada pelatih setelah performa yang ditampilkan tim.

Sebagian pengikut juga mempertanyakan waktu pengiriman pesan Fernandes, dan menilai bahwa pesan itu datang pada waktu yang tidak tepat, saat klub sedang melalui krisis di lapangan dan bersiap menghadapi fase baru pada level tim kepelatihan.

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Kritik semakin tajam akibat sikap-sikap sebelumnya dari kapten Manchester United itu, setelah ia melontarkan kritik terbuka terhadap pendekatan taktik yang diterapkan Carrick, menyusul kekalahan telak dari Como di Liga Champions Eropa bulan lalu.

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Fernandes mengkritik tidak adanya tekanan di lini serang, dengan menganggap bahwa membiarkan ruang-ruang lebar di hadapan lawan memberi mereka kesempatan untuk meraih kepercayaan diri dan memaksakan gaya main mereka selama pertandingan.

Gelandang asal Portugal itu mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "TNT Sports", bahwa keputusan untuk tidak mengandalkan tekanan individual merupakan kewenangan tim kepelatihan, seraya menegaskan bahwa tim-tim lawan memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia di hadapan mereka.

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Ketika ditanya mengenai tanggung jawab pelatih, ia menjelaskan bahwa menentukan gaya taktik bukanlah kewenangannya, tetapi ia menekankan perlunya menunjukkan lebih banyak keberanian di bawah tekanan, serta berani menerapkan tekanan tinggi kepada lawan.

Fernandes bukanlah satu-satunya pemain, menurut surat kabar "The Sun", yang menyatakan keberatan terhadap perubahan taktik yang dilakukan Carrick, karena surat kabar itu menyebutkan bahwa sejumlah pemain senior di dalam ruang ganti tidak puas dengan pendekatan baru tersebut, dan lebih memilih kembali ke sistem yang diterapkan sang pelatih selama masa jabatan sementaranya pada musim lalu, hal yang menambah kontroversi seputar sifat hubungan antara para pemain dan tim kepelatihan.

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Perkembangan ini terjadi menyusul keputusan Manchester United untuk melepas Carrick, di tengah krisis hasil yang mendorong tim ke zona degradasi di Liga Premier Inggris, bersamaan dengan persiapan Mauricio Pochettino untuk mengemban tugas memimpin tim secara teknis.