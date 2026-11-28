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Paris Saint-Germain melanjutkan performa impresifnya di Ligue 1 dengan meraih kemenangan kesembilan secara beruntun. Mereka menaklukkan tamunya, Lorient, dengan skor 2-0 pada Sabtu malam di Parc des Princes dalam laga pekan ke-12.

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Dua gol raksasa Paris itu dicetak oleh Senny Mayulu dan Ousmane Dembélé pada menit ke-32 dan ke-67.

Hasil ini membuat Paris mengoleksi 29 poin di puncak klasemen, unggul 6 poin atas pesaing terdekatnya, Paris FC. Sementara itu, Lorient tertahan dengan 16 poin di peringkat ke-11.

Seperti diulas harian Le Parisien, Paris Saint-Germain langsung menguasai jalannya laga dan menerapkan tempo serangan mereka sejak menit-menit awal, sehingga Lorient terkurung di daerah pertahanannya sendiri.

Paris mendapatkan sepak pojok pertama yang dieksekusi Ousmane Dembélé. Namun, bola tidak melewati bek di tiang dekat dan jatuh ke kaki Dro, yang melepaskan tembakan dari depan kotak penalti, tetapi bola melambung di atas gawang.

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Paris nyaris membuka skor lebih awal ketika tembakan Ousmane Dembélé membentur mistar pada menit ke-12, sebelum upaya demi upaya tim tuan rumah terus menggempur gawang kiper Yvon Mvogo.

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Senny Mayulu akhirnya berhasil mengubah dominasi jelas tuan rumah menjadi gol. Pada menit ke-32, ia melepaskan tembakan kaki kiri yang indah dari depan kotak penalti dan bola bersarang di pojok atas gawang, membawa Paris Saint-Germain unggul.

Mayulu nyaris menggandakan keunggulan tuan rumah sebelum turun minum, tetapi upayanya pada menit ke-41 membentur tiang kanan setelah ia menyambut umpan silang Godts.

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Para pemain Lorient sangat kesulitan membangun serangan dengan baik dari daerah mereka sendiri karena para pemain Paris menekan dengan kuat dan cepat begitu kehilangan penguasaan bola. Tim tamu tidak menemukan cara untuk mempertahankan bola lebih dari 10 detik.

Di babak kedua, Paris Saint-Germain terus melancarkan tekanan, dan Ousmane Dembélé menyia-nyiakan sejumlah peluang emas.

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Pada menit ke-55, Achraf Hakimi melakukan overlap dari belakang Godts, lalu Warren Zaïre-Emery mendapat cukup waktu untuk mengirim bola kepada Dembélé di dalam kotak penalti. Namun, penyerang Paris itu menembak jauh di atas mistar.

Warren Zaïre-Emery juga hampir mencetak gol pada menit ke-61, tetapi tembakannya melebar tipis di sisi tiang.

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Momen yang menenangkan tuan rumah datang pada menit ke-67, ketika Ousmane Dembélé mencetak gol kedua lewat tembakan melengkung yang indah dari depan kotak penalti. Gol itu menegaskan keunggulan timnya dan praktis memastikan kemenangan.

Meski Paris mendominasi, menit-menit akhir diwarnai sedikit kekacauan di kubu tuan rumah. Kesalahan Ndjantou memberi Lorient hadiah penalti pada menit ke-84, tetapi Ibrahim Baldé gagal mengeksekusinya karena tembakannya melenceng dari gawang satu menit kemudian.

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Sylla nyaris kembali menghidupkan laga pada menit ke-87 setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper asal Rusia, Matvey Safonov, tetapi tembakannya membentur mistar. Kiper Paris itu kemudian tampil gemilang di menit-menit akhir dengan menggagalkan dua peluang tambahan.