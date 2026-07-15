"Lagu yang Dilarang".. Michael O'Lisi Terancam Hukuman Penjara Setelah Piala Dunia

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa Michael Olesi, bintang timnas Prancis, terancam hukuman penjara selama 3 tahun setelah perjalanan Les Bleus di Piala Dunia 2026 berakhir.

Prancis kalah 0-2 dari Spanyol, kemarin Rabu, di semifinal Piala Dunia, dan akan bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu mendatang, sebelum meninggalkan Amerika.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa Michael Olesi terlihat membawa barang yang dilarang oleh otoritas Prancis di loker pribadinya di Piala Dunia.

Sebaiknya ia membuangnya sebelum meninggalkan Amerika Serikat, karena siapa pun yang tertangkap menyelundupkannya melalui bea cukai Prancis akan menghadapi hukuman hingga tiga tahun penjara.

Sebagai penjelasan, salah satu cara favorit banyak pemain sepak bola untuk bersantai setelah turnamen yang melelahkan adalah menggunakan kantong nikotin oral, yang legal di Amerika Serikat.

Olisse terlihat sedang meletakkan kantong-kantong tersebut di lemari pakaiannya dalam sebuah foto yang diunggah di Instagram sebelum pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay pada 4 Juli.

Namun, kantong-kantong tersebut tidak akan membawanya ke Prancis, jika memang itu tujuan berikutnya, karena produk tersebut baru-baru ini dilarang di sana.

Sejak 1 April, pihak berwenang Prancis telah melarang sepenuhnya kantong nikotin oral bebas tembakau.

Kantong-kantong ini, yang ditempelkan di bawah bibir, menjadi populer di kalangan pemain sepak bola yang menggunakannya untuk tetap waspada, mengatasi tekanan pertandingan besar, dan kemudian bersantai setelahnya.

Para ahli mengklaim bahwa produk ini jauh lebih tidak berbahaya daripada merokok, dan legal di sebagian besar wilayah di dunia.

Olisse adalah salah satu pemain terkemuka di Piala Dunia musim panas ini, di mana ia memberikan 5 umpan kunci namun gagal menginspirasi timnas Prancis saat menghadapi tim Spanyol yang tangguh di Dallas.

Mantan bintang Crystal Palace ini memiliki kewarganegaraan Prancis melalui ibunya yang berdarah Prancis-Aljazair, namun tempat tinggal utamanya berada di dekat Munich.

Oulissi, yang juga bisa bermain untuk Aljazair, Nigeria, atau Inggris di level internasional, dibesarkan di London Barat, namun menghabiskan liburan masa kecilnya dengan mengunjungi keluarganya di Prancis.