Pelatih berkebangsaan Rumania, Cristian Chivu, yang menangani Inter Milan, menegaskan bahwa melakoni laga "Derby della Madonnina" melawan rival sekota, Milan, selalu menjadi motivasi tambahan bagi para pemainnya, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa hasil pertandingan ini tidak akan bersifat "menentukan" dalam perebutan gelar, mengingat kompetisi masih berada di putaran-putaran awal.

Inter, yang memuncaki klasemen, akan bertandang ke markas Milan dalam derby pertama yang mempertemukan dua kutub kota Milan musim ini, besok Sabtu. Meski Nerazzurri meraih gelar Liga dan Piala musim lalu, tim ini jelas kesulitan menghadapi Milan pada musim (2025-2026) dengan kekalahan di dua pertemuan Liga, di mana kemenangan terakhir Inter dalam derby bertanggal April 2024, dengan catatan nirkemenangan dalam tujuh pertemuan terakhir melawan Rossoneri (kalah 5 dan imbang 2).

Dalam konferensi pers yang digelarnya hari ini Jumat, Chivu menegaskan bahwa para pemainnya tidak membutuhkan motivasi tambahan apa pun untuk melakoni laga besar ini, seraya berkata sebagaimana dikutip situs "Football Italia": "Mereka siap dan menyadari fakta bahwa ini adalah laga derby. Bermain dalam pertemuan-pertemuan ini selalu menjadi motivasi tambahan, dan klasemen tidak penting di sini serta tidak memiliki nilai apa pun".

Mengenai penilaiannya terhadap lawan, Milan, dan isu yang mengemuka seputar cepatnya start mereka dalam pertandingan musim ini, Chivu menjelaskan: "Ini soal keseimbangan yang sempurna, baik dalam kesiapan fisik maupun mental; Anda harus benar-benar memahami waktu yang tepat untuk mengambil keputusan tertentu. Kami mengetahui kekuatan Milan dan bagaimana mereka bisa melukai kami; mereka adalah tim yang memiliki kualitas teknis tinggi, dan kami harus siap untuk menjaga kekompakan serta kerapatan antarlini dengan penutupan di area dalam".

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Menjawab pertanyaan tentang keinginan untuk "mengembalikan martabat dan kebanggaan" setelah gagal meraih kemenangan atas Milan dalam tujuh pertemuan terakhir, Chivu menegaskan: "Kami harus menyikapinya sebagai laga Liga biasa. Kami tidak bisa puas dengan apa yang telah kami tampilkan sejauh ini, melainkan kami harus menjadi versi terbaik dari diri kami. Kami juga harus mengevaluasi diri jika tidak meraih kemenangan dalam tujuh derby terakhir; detail-detail dan momen-momen menentukan berpihak kepada mereka, seperti yang terjadi pada laga pertama tahun lalu, dan kami harus memberikan pengorbanan yang lebih besar".

Meski sang rival unggul, Chivu menekankan bahwa kekalahan dalam satu pertandingan melawan Milan tidak akan menentukan kisah Inter musim ini, persis seperti yang tidak terjadi tahun lalu, seraya menambahkan: "Pelajaran yang saya petik dari musim lalu adalah bahwa derby tidaklah menentukan. Ini adalah laga besar di Serie A seperti biasa, dan hanya ada tiga poin yang dipertaruhkan".

Ia menambahkan: "Sejarah mengingatkan kita bahwa Milan memenangi laga pertama tahun lalu lalu kemudian kalah dari Lazio di Roma ketika semua orang mengira persaingan telah kembali memanas. Kami masih berada di pekan kesepuluh saja musim ini. Tentu saja ada hal-hal lain yang berperan seperti kebanggaan, tekad, dan membahagiakan suporter; Anda tahu bahwa segalanya tidak akan mudah jika Anda tidak meraih kemenangan".

Pelatih Inter itu melanjutkan: "Tidak ada tim yang difavoritkan untuk menang dalam laga-laga derby, karena ada keinginan dan ambisi yang besar, dan Anda harus menemukan energi serta motivasi yang dibutuhkan. Tekanan membebani semua orang, tetapi kami tidak bisa terlalu memikirkan hal itu; Anda hanya perlu melakukan segala sesuatunya dengan cara yang benar".

Mengenai pendapatnya tentang rencana stadion baru yang belum lama ini diungkap oleh kedua kutub kota, dan apakah ia memperkirakan akan terus menjabat hingga stadion itu dibuka, Chivu berkata sambil tertawa: "Saya harus berhati-hati dalam apa yang saya katakan, saya mendukung pembaruan, karena dunia bergerak maju, tetapi di sisi lain saya merasa sedih; saya telah memberikan banyak hal sebagai pemain di San Siro. Namun kehidupan terus berjalan dan kami harus menerimanya. Masa depan mungkin tampak sedikit menakutkan, tetapi ia akan membawa kebahagiaan begitu kita terbiasa dengannya".

Dan ketika ditanya apakah ia melihat dirinya sebagai pelatih Inter saat mereka pindah ke stadion baru, ia menjawab: "Saya tidak akan mengatakan apa pun, karena masih ada empat tahun ke depan di hadapan kita. Sulit untuk bertahan di posisi Anda selama tahun-tahun itu, tetapi jika budaya olahraga berubah, mungkin hal itu bisa terjadi".