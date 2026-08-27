Dalam sebuah pertemuan darurat yang digelar di Monako bertepatan dengan undian kompetisi klub Eropa musim 2026/2027, para perwakilan asosiasi nasional yang menjadi anggota komite eksekutif Asosiasi Sepak Bola Eropa, para anggota Dewan FIFA dari Eropa, serta para presiden asosiasi nasional di bawah naungan UEFA yang hadir di negara kepangeranan itu berkumpul untuk membahas krisis yang masih berlangsung di dalam tubuh FIFA.

Pertemuan tersebut mengulas dampak dari upaya gagal presiden FIFA untuk menjual sebagian saham Piala Dunia kepada investor eksternal, sebuah rencana yang oleh pernyataan itu digambarkan telah mengungkap "kegagalan penilaian yang fatal, penyalahgunaan kekuasaan presiden, serta konsep kepemimpinan yang tidak sejalan dengan tugas jabatan tertinggi di dunia sepak bola".

Mandat penuh untuk menumbangkan kekuasaan individu

Para hadirin secara bulat menegaskan pemberian mandat kepada presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa dan jajaran manajemennya untuk menempuh segala jalur kelembagaan, politik, dan hukum yang tersedia demi menjamin "reformasi mendasar, penerapan kembali batasan-batasan yang layak atas kekuasaan presiden, serta memastikan bahwa FIFA kembali dikelola sebagai sebuah lembaga yang utuh, bukan melalui satu individu".

Pernyataan tersebut menuntut, sebagai langkah pertama yang tidak dapat dinegosiasikan, dilakukannya "tinjauan eksternal yang independen dan sungguh-sungguh atas lembaga FIFA Forward, dengan akses penuh terhadap seluruh dokumen, korespondensi, dan catatan pengambilan keputusan yang relevan", seraya menekankan bahwa "FIFA tidak dapat melakukan penyelidikan atas dirinya sendiri lalu mengharapkan komunitas sepak bola begitu saja menerima hasilnya".

Penarikan kepercayaan dan tuntutan mundurnya Infantino

Pernyataan itu melangkah lebih jauh dari sekadar tata kelola, dengan menyatakan runtuhnya kepercayaan terhadap presiden itu sendiri: "Kepercayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan jabatan presiden FIFA telah goyah, dan tidak dapat dipulihkan dengan menarik satu usulan, mengeluarkan jaminan-jaminan, atau berjanji melakukan reformasi setelah semuanya terlambat. Dunia sepak bola kini membutuhkan kepemimpinan baru yang mampu membangun kembali kepercayaan tersebut".

Dalam ancaman langsung yang merupakan yang paling serius sejak Infantino menjabat, UEFA menyatakan bahwa "jika presiden FIFA saat ini berupaya mengejar masa jabatan lain, maka UEFA akan bekerja sama dengan konfederasi mitra untuk memastikan tersedianya alternatif yang tepercaya bagi asosiasi anggota, alternatif yang berkomitmen pada integritas, akuntabilitas, pengembangan, dan perubahan kelembagaan yang sesungguhnya".

Miliaran milik FIFA: mengapa kita butuh investor?

Pernyataan itu mengungkap kontradiksi mencolok dalam argumentasi FIFA, dengan mengingatkan bahwa FIFA "saat ini memiliki miliaran dolar cadangan dana, yang merupakan uang milik asosiasi anggota".

UEFA menyatakan akan mengkaji bersama konfederasi lain "kemungkinan pelepasan secara bertanggung jawab atas sebagian cadangan dana FIFA demi kepentingan asosiasi anggota, dengan tetap menjamin terjaganya stabilitas keuangan", seraya mempertanyakan: "Mengapa presiden FIFA merasa membutuhkan investor eksternal untuk memperluas pendanaan pengembangan?".

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Penegasan tertulis atas penarikan proyek dan penangguhan penarikan diri Eropa

Pernyataan itu juga mengungkap bahwa UEFA telah memperoleh penegasan tertulis dari FIFA bahwa proyek "FIFA Forward Enterprise" telah "ditarik secara final dan tidak dapat diubah kembali, serta tidak akan muncul lagi dalam bentuk, struktur, nama, atau format apa pun lainnya".

Berdasarkan penegasan yang diperoleh pada 30 Juli tersebut, dan setelah berkonsultasi dengan asosiasi-asosiasi nasional, UEFA menyetujui penangguhan penarikan diri tim-tim nasional Eropa dari kompetisi FIFA untuk musim mendatang, termasuk Piala Dunia Wanita U-20, Piala Dunia U-17, dan Piala Dunia Wanita U-17, secara sementara, dengan penegasan bahwa sikap ini akan tetap dalam peninjauan berkelanjutan dan dapat ditinjau ulang seketika apabila keadaan menuntut demikian.