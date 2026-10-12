Krisis tak terduga membayangi Omar Marmoush di Inggris

Pemain Mesir Omar Marmoush, striker Tottenham, mendapati dirinya menghadapi perkara hukum di Inggris, setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran terkait asuransi mobil sport mewahnya bermerek McLaren, serta tidak melaporkan penarikan kendaraan tersebut dari penggunaan.

Menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC", Pengadilan Magistrat Teesside mengeluarkan putusan terhadap Marmoush, yang berusia 27 tahun, pada 5 Oktober, berupa denda sebesar 220 pound sterling, ditambah 100 pound sterling biaya pengadilan dan 88 pound sterling biaya tambahan untuk dana dukungan korban.

Perkara ini bermula pada 17 Juni lalu, ketika badan perizinan pengemudi dan kendaraan Inggris (DVLA) menjatuhkan denda tetap kepada pemain tersebut, setelah diketahui bahwa mobilnya «McLaren 720S», yang nilainya diperkirakan sekitar 250 ribu pound sterling, tidak diasuransikan dan tidak dilaporkan penarikannya dari penggunaan.

Setelah Marmoush gagal membayar denda tersebut, badan itu menempuh langkah hukum terhadapnya, dan juga berupaya menghubunginya di apartemen lamanya di pusat kota Manchester, tempat ia tinggal sebelum pindah ke London.

Perkara ini ditangani berdasarkan prosedur "Hakim Tunggal" (Single Justice Procedure), yaitu sistem yang memungkinkan penyelesaian sejumlah kasus pidana tanpa menggelar persidangan konvensional yang terbuka untuk publik.

Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa Marmoush tidak memberikan tanggapan maupun pengakuan bersalah atau tidak bersalah atas dokumen yang dikirimkan kepadanya.

Hal ini terjadi bersamaan dengan kepindahan striker Mesir tersebut ke Tottenham dengan status pinjaman dari Manchester City pada akhir Agustus, dengan kewajiban klub London itu untuk membelinya seharga 60 juta pound sterling pada akhir musim, sesuai rincian yang disampaikan terkait kesepakatan tersebut.

Marmoush sebelumnya bergabung dengan Manchester City pada Januari 2025, dan mencetak 10 gol dengan kostum klub tersebut, serta masuk dalam daftar skuad timnas Mesir yang tampil di Piala Dunia 2026.