Krisis yang membelit pelatih Portugal Sergio Conceicao, mantan arsitek Al Ittihad, memasuki babak eskalasi baru, setelah pernyataan terbarunya tentang pengalamannya bersama "Sang Doyen" memicu kemarahan luas di kalangan olahraga Saudi, di tengah kabar mengenai rencana manajemen klub untuk mengambil langkah hukum terhadapnya, menyusul kritiknya terhadap manajemen, para pemain, dan Liga Saudi.

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Perkembangan ini muncul setelah Conceicao berbicara tentang pengalamannya di Saudi dalam kemunculannya di sebuah podcast Italia, dengan menyinggung apa yang ia sebut sebagai perbedaan budaya kerja dan disiplin antara pemain lokal dan pemain Eropa.

Pernyataannya memicu kontroversi luas, terutama setelah ia mengaitkan sejumlah kasus absen dari latihan dengan alasan yang berkaitan dengan kondisi keluarga atau keagamaan, yang dinilai para pengkritiknya sebagai generalisasi yang tidak dapat diterima terhadap para pemain Saudi.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Langkah hukum membayang di cakrawala

Jurnalis Saudi Abdullah Falatah, dalam kemunculannya di program "Al Minassa" melalui jaringan kanal "Thmanyah", mengungkap adanya perselisihan antara Conceicao dan manajemen Al Ittihad, seraya menyebutkan bahwa potongan-potongan video yang beredar terkait pernyataan sang pelatih telah sampai ke departemen hukum klub, yang dapat memperkuat posisi "Sang Doyen" dalam setiap langkah yang mungkin diambil.

Falatah menjelaskan bahwa pernyataan mantan pelatih itu dapat menjadi bahan tinjauan dari sisi kontraktual, mengingat apa yang ia singgung terkait adanya kewajiban yang berkaitan dengan larangan menjelekkan klub atau Liga Saudi melalui pernyataan di media.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Al Ittihad yang mengonfirmasi dimulainya langkah hukum baru menyusul pernyataan terbaru tersebut, sehingga informasi yang beredar mengenai langkah itu masih berdasarkan apa yang diungkap oleh jurnalis Saudi tersebut.

Conceicao membalas dan membantah menjelekkan para pemain Saudi

Di sisi lain, Conceicao tidak membiarkan kritik berlalu tanpa jawaban. Ia menulis sebuah klarifikasi melalui akun-akunnya di media sosial, yang di dalamnya ia menegaskan bahwa ia tidak bermaksud merendahkan para pemain Saudi atau menjelekkan Kerajaan, seraya menekankan bahwa ia tidak menyebut para pemain lokal "buruk", dan bahwa ucapannya bertujuan untuk menjelaskan perbedaan yang ia rasakan antara metode kerja di sepak bola Saudi dan Eropa.

Pelatih Portugal itu menyatakan bahwa ia menaruh rasa hormat kepada Saudi, negara yang menyambut dirinya dan keluarganya, seraya menjelaskan bahwa pengalamannya bersama Al Ittihad merupakan sebuah tantangan baginya karena perbedaan sifat lingkungan sepak bola dan cara menangani tuntutan pekerjaan.

Klarifikasi ini muncul sebagai upaya untuk meredam kontroversi yang mengikuti pernyataannya, tetapi hal itu tidak menghentikan gelombang kritik yang menerpanya di media Saudi.



