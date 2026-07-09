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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Krisis masih berlanjut... Ancaman hukum menghantui Mbappé menjelang laga melawan Maroko

France
World Cup
France vs Morocco
Morocco
K. Mbappe
Prancis
Maroko
AS

Aksi provokatif warga Paraguay terhadap bintang tim nasional Prancis!

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, menghadapi ancaman tuntutan hukum dan ekstradisi ke Paraguay, beberapa jam menjelang pertandingan tim nasional Prancis melawan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026.

Guillermo Duarte Cacavelos, pengacara Senator Paraguay Celeste Amarilla, mengumumkan niatnya untuk menggugat Mbappé atas tuduhan pencemaran nama baik, sambil mengancam akan meminta ekstradisinya ke Paraguay jika ia tidak menarik kembali pernyataannya terhadap kliennya.

Akar perselisihan ini bermula dari komentar rasis yang dilontarkan Senator Amarela (61 tahun) terhadap Mbappé setelah Prancis mengalahkan Argentina 1-0 di Piala Dunia. Sementara itu, kapten timnas Prancis membalas melalui media sosial, yang oleh pengacara senator tersebut dianggap sebagai “pencemaran nama baik dan fitnah” yang harus diadili di pengadilan Paraguay.

Posisi Hukum Kedua Belah Pihak

Kakavilos menegaskan dalam pernyataannya kepada stasiun TV lokal ABC Cardinal bahwa kliennya menikmati kekebalan parlemen, dan bahwa hukum Paraguay tidak menjatuhkan sanksi atas pernyataannya. Di sisi lain, ia menekankan bahwa apa yang ia sebut sebagai “pencemaran nama baik Mbappé” merupakan tindak pidana di Prancis, yang membuka peluang untuk mengambil tindakan hukum terhadapnya. Ia mengatakan: “Dia mungkin akan diekstradisi ke Paraguay untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.”

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah mengajukan laporan ke Kejaksaan Agung, yang telah memulai penyelidikan di Prancis.

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Meskipun ada ancaman tersebut, sumber-sumber hukum menampik kemungkinan ekstradisi Mbappé, menurut surat kabar “Le Parisien”. Pasal 696-4 Undang-Undang Acara Pidana Prancis menyatakan bahwa “ekstradisi tidak diberikan jika yang dicari adalah warga negara Prancis”. Selain itu, undang-undang mensyaratkan bahwa hukuman atas kejahatan tersebut harus melebihi dua tahun penjara agar permohonan ekstradisi dapat dipertimbangkan.

Selain itu, pemerintah Paraguay secara resmi menjauhkan diri dari pernyataan Senator Amarilla dan menyampaikan permintaan maaf kepada Prancis, sehingga pengajuan permintaan ekstradisi resmi menjadi hal yang tidak mungkin.

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